Bão số 7 đang mạnh lên, giật cấp 11, biển động rất mạnh, nhiều nơi sẽ mưa to

Trang Anh |

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp, miền Bắc và khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin lúc 8h sáng nay cho biết sáng 7/9, cơn bão số 7 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông đang mạnh lên và di chuyển theo hướng Tây Bắc, gây gió mạnh, sóng lớn, biển động rất mạnh.

Lúc 7h cùng ngày, tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc – 114,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Trong ba giờ qua, bão hầu như ít dịch chuyển.

Dự báo, đến 7h ngày 8/9, bão sẽ ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 10, giật cấp 13, mức rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13; sóng cao 3–5 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dông lốc.

Hướng đi của Bão số 7 - Ảnh: NCHMF

Trong ngày 9/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều, vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp, miền Bắc và khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó, miền Bắc và Thanh Hoá, mưa bắt đầu từ khoảng chiều 9/9, kéo dài đến 11/9 với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to, trọng tâm là vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ. Nghệ An – Hà Tĩnh từ đêm 9/9 đến ngày 11/9 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân và phương tiện khẩn trương tránh xa vùng nguy hiểm, giữ liên lạc thường xuyên để ứng phó kịp thời. Bản tin bão tiếp theo sẽ phát lúc 11h ngày 7/9.

