Tin mới nhất về cơn bão số 7: Miền Bắc sẽ mưa rất to ở khu vực nào?

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 22h ngày 6/9, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Di chuyển Tây Bắc, tốc độ 10km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 7 (Ảnh: nchmf).

Trao đổi với tờ Lao động, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là cơn bão "dị thường" từ điểm hình thành đến hướng di chuyển.

Cụ thể, bão số 7 hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới. Vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía bắc của Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc. Khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ và đã bắt đầu lệch xuống phía nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng tây, về phía nước ta.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.