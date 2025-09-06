HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Miền Bắc sắp đón đợt mưa to, chấm dứt nắng nóng

Duy Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 7, từ ngày 9/9, Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Giữa mùa Thu, Hà Nội bất ngờ hứng đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao trên 36 độ C khiến nhiều người có cảm giác như đang giữa mùa Hè. Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, hình thái thời tiết trên do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn vào.

Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng này không kéo dài. Bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, sau ngày mai 7/9, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ xuống dưới ngưỡng nắng nóng.

Dự báo từ khoảng 9-11/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 7, chấm dứt nắng nóng diện rộng.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng - Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón nhiều đợt mưa dông trong tháng 9, chấm dứt nắng nóng (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/9

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

