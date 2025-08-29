HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta

Duy Anh |

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6, đang di chuyển nhanh về phía Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 15h chiều 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách phía bắc Quảng Trị khoảng 610km về phía Đông Đông Nam, cách TP. Huế khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Nếu mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025.

Bão số 6 khả năng hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới vào chiều 29/8 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa 30/8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; riêng Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. 

Từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm.

