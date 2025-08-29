Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 15h chiều 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách phía bắc Quảng Trị khoảng 610km về phía Đông Đông Nam, cách TP. Huế khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Nếu mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới vào chiều 29/8 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa 30/8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; riêng Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm.

Từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm.



