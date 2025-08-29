Ảnh khám xét dinh thự và nơi làm việc của "bầu Đoan"

Đêm 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Công an nhân dân).

Ông Cao Tiến Đoan (áo cam) - là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong bóng đá, ông được biết đến với tên gọi "bầu Đoan" (Ảnh Công an Thanh Hóa).



Hình ảnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của "bầu Đoan" (Nguồn: Tiền phong).

Cũng trong đêm 28/8, Công an thuộc nhiều lực lượng (Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông…) cũng tiến hành khám xét nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là Dinh thự Thành An, ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) (Ảnh: Người lao động).



Tòa dinh thự Thành An của ông Cao Tiến Đoan rộng hàng nghìn m2, nằm ngay mặt tiền quốc lộ 47 tại phường Sầm Sơn (Ảnh: Công an nhân dân).

Ông Cao Tiến Đoan là người khá "nổi tiếng" ở Thanh Hoá nên việc khám xét của công an thu hút đông người theo dõi (Ảnh: Người lao động).

Theo thuật lại trên tờ VnExpress, trong quá trình khám xét, một số ô tô tải được điều đến hiện trường để chở nhiều máy tính và các tài liệu trong trụ sở Công ty Đông Á về cơ quan điều tra.

Về lý do khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



