Ảnh khám xét dinh thự và nơi làm việc của "bầu Đoan"

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của "bầu Đoan" (Nguồn: Tiền phong).
Theo thuật lại trên tờ VnExpress, trong quá trình khám xét, một số ô tô tải được điều đến hiện trường để chở nhiều máy tính và các tài liệu trong trụ sở Công ty Đông Á về cơ quan điều tra.
Về lý do khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.
Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.