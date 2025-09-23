Bão Ragasa đạt sức gió hủy diệt, nhiều nơi chuẩn bị đối mặt kịch bản xấu nhất

Người dân Hồng Kông tích trữ nhu yếu phẩm tại một siêu thị ngày 22/9. Các quan chức trong khu vực đã công bố một loạt các biện pháp khẩn cấp, bao gồm đóng cửa trường học và tạm dừng giao thông. - Ảnh: Tyrone Siu/Reuters

Ragasa đổ bộ Philippines, hàng nghìn người sơ tán

Siêu bão Ragasa, gọi là Nando tại Philippines, đã đổ bộ lên đảo Panuitan thuộc tỉnh Cagayan ngày 22/9.

Trước khi đổ bộ, bão tạo ra gió duy trì trên 267 km/h, tương đương bão cấp 5 theo thang Saffir–Simpson, các vành ngoài có thể gây gió giật trên 315 km/h và mưa rất lớn.

Pagasa cảnh báo gió ở một số nơi có thể mạnh hơn ở khu ven biển và vùng đồi núi, và phát tín hiệu gió nhiệt đới mức 5 cho một số đảo phía bắc.

Hơn 10.000 người đã được sơ tán trên khắp miền bắc và trung Luzon; chính quyền kêu gọi tuân thủ lệnh sơ tán, nhấn mạnh: “Nhà cửa và tài sản có thể xây dựng lại, nhưng mạng người đã mất không thể thay thế”, theo tuyên bố của Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương Philippines.

Nhiều hoạt động, bao gồm trường học và cơ quan, bị đình chỉ, và bệnh viện tại tỉnh Cagayan được đặt trong tình trạng báo động. Cảnh báo ngập lụt và sạt lở được ban hành khi tổng lượng mưa có thể vượt 400 mm ở một số điểm.

Ngư dân Hồng Kông đã buộc chặt thuyền, trước khi cơn bão Ragasa, cơn bão lớn nhất năm 2025, dự kiến đổ bộ vào khu vực này. Ảnh: Sawayasu Tsuji/Getty Images

Hồng Kông, Đài Loan, Quảng Đông (Trung Quốc) tăng cường ứng phó

Ragasa dự kiến lướt qua phía nam Đài Loan và đi về phía nam Hồng Kông trước khi tiến vào vùng Nam Trung Quốc; Trung tâm Cảnh báo Bão Liên quân và cơ quan khí tượng dự báo gió mạnh khi cơn bão tiếp cận.

Tại Trung Quốc đại lục, chính quyền chuẩn bị di dời khoảng 400.000 người khỏi vùng trũng và ven biển tại Thâm Quyến; tỉnh Quảng Đông cũng tạm dừng nhiều tuyến đường sắt.

Đài Loan phát cảnh báo trên bộ và trên biển, tạm ngưng một số dịch vụ phà và đóng cửa lối mòn tự nhiên ở các huyện phía nam và phía đông.

Hồng Kông đã tăng cường công tác chuẩn bị về ngập lụt, sạt lở và cây đổ, đóng cửa trường học trong hai ngày và sắp xếp nơi trú ẩn tạm thời; hãng Cathay Pacific thông báo sẽ ngưng các chuyến bay chở khách đi và đến Hồng Kông vào tối thứ Ba, với hơn 500 chuyến dự kiến bị hủy.

Một người đi bộ dọc theo con đường giữa cơn mưa lớn do siêu bão Ragasa gây ra ở thị trấn Lal-lo, tỉnh Cagayan, Philippines ngày 22/9. Ảnh: John Dimain/AFP/Getty Images

Nguyên nhân và bối cảnh khí hậu

Ragasa tăng cường nhanh nhờ quá trình thay đổi vành mắt bão, khi vành giông thứ 2 thay thế vành mắt ban đầu, khiến bão lớn hơn và trường gió rộng hơn. Chuyên gia khí tượng và các cơ quan cho rằng biển ấm kỷ lục nhiều năm gần đây cung cấp năng lượng để bão tăng cường nhanh hơn — một xu hướng liên quan tới biến đổi khí hậu do con người.