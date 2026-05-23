Bao nhiêu UAV chiến đấu MQ-9 Reaper của Mỹ bị Iran phá hủy?

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ.

UAV MQ-9 Reaper chủ yếu được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, nhưng cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Những UAV tiên tiến này có thể hoạt động hơn 27 giờ và đạt độ cao hơn 7.276m.

Một chiếc UAV MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD hoặc hơn.

Theo Bloomberg, thiệt hại của UAV MQ-9 Reaper ước tính vào khoảng 1 tỷ USD, và con số này chiếm gần 20% tổng số UAV chiến đấu của Lầu Năm Góc trước chiến tranh.

Vụ mất máy bay MQ-9 gần đây nhất xảy ra vào ngày 6/5, gần 1 tháng sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực. Nó bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ trên bầu trời Qeshm.

Một số UAV MQ-9 Reaper đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ giữa không trung, trong khi những chiếc khác bị phá hủy trên mặt đất do các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và UAE, hoặc bị mất trong các tai nạn hoạt động. Tổng cộng có khoảng 20 UAV MQ-9 của Mỹ bị Iran bắn hạ.

Những tổn thất tốn kém này chắc chắn đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của quân đội Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực thu thập thông tin tình báo.

Các chuyên gia phân tích quân sự của Bloomberg xác nhận, Mỹ và Israel đã thất bại trong việc làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ và tấn công của Iran.