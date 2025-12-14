Kiev được cho là đã mất khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài trong toàn bộ thời gian diễn ra các hoạt động chiến đấu tại Ukraine. Thông tin này do cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine Vasily Prozorov trả lời hãng thông tấn TASS.

Theo ông Prozorov, rất khó để đưa ra con số chính xác số lính đánh thuê thiệt mạng tại Ukraine. Trước hết, đây là thông tin được xếp loại mật ở Ukraine, đồng thời họ có rất nhiều đơn vị khác nhau. Thậm chí tại Ukraine còn không chỉ có một quân đoàn nước ngoài.

Ông cho biết thêm, “có quân đoàn nước ngoài thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine và quân đoàn nước ngoài của lục quân, và họ được phân tán trong nhiều đơn vị khác nhau, trong các lữ đoàn cơ giới, các đội hình đổ bộ đường không. Số lượng rất lớn, nhưng tôi cho rằng tổng số ước tính vào khoảng 10.000 người.”

Trước đó, Phó Cục trưởng Cục Chính trị–Quân sự Trung ương Lực lượng Vũ trang Nga, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Trung tướng Apty Alaudinov cũng nói với TASS rằng một bộ phận đáng kể lính đánh thuê chuyên nghiệp nước ngoài trong quân đội Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến hoặc rời khỏi khu vực tác chiến, trong khi trình độ huấn luyện của số lính đánh thuê còn lại tại Ukraine đã suy giảm rõ rệt.

Theo Trung tướng Apty Alaudinov, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine đã tập trung các lính đánh thuê nước ngoài gần Krasnoarmeysk và Kupyansk nhằm tìm cách ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga.