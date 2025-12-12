Đòn UAV dồn dập, Moscow căng thẳng cực độ

Đài TST (Nga) ngày 12/12 đưa tin chiến sự bước vào giai đoạn mới với nhịp độ leo thang "khó thở". Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục lên hình kêu gọi một "lệnh ngừng bắn năng lượng", đồng thời tìm cách tận dụng bối cảnh bầu cử Mỹ để gây sức ép.

Nhưng theo TST, thực tế Ukraine đang đẩy mạnh các đòn tấn công quy mô lớn. Đêm 11/12, Nga phải đối mặt với một trong những đợt UAV ồ ạt nhất trong thời gian qua:

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã nã hàng trăm tên lửa bắn hạ 287 UAV, 40 "vật thể lạ" (sau đó được xác định là UAV Ukraine) lao thẳng về hướng thủ đô Moscow. Hệ thống phòng không làm việc liên tục suốt 11 giờ và đến ban ngày, UAV vẫn tiếp tục áp sát thủ đô.

Không phận Moscow rơi vào rối loạn. Khoảng 200 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Máy bay chở Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan buộc phải đổi hướng sang Pulkovo vì vùng trời Moscow đóng cửa.

Nga đáp trả cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine. Ảnh: TST

Nhiều địa phương như Novgorod, Smolensk, Bryansk và Voronezh ghi nhận UAV bị bắn hạ; riêng Voronezh có khu dân cư bị hư hại nặng, mất nhiệt sưởi và 17 người, gồm bốn trẻ em, phải sơ tán tạm thời.

Theo TST, phía Ukraine đã dùng UAV tầm xa, nhiều khả năng phóng từ Kharkov, Sumy, Chernigov và có thể cả Odessa. Cùng thời điểm, Kiev công bố hình ảnh thử nghiệm UAV mới "Poluflamingo", gây nghi ngờ vì cấu trúc giống với AN-196 "Lyutiy".

Điều này làm dấy lên câu hỏi: Ukraine đang dùng loại UAV nào và ai mới là bên hậu thuẫn thực sự? Đáng lưu ý, trước đợt tấn công, một máy bay trinh sát RC-135W của Anh xuất hiện gần Biển Đen, còn một máy bay vận tải quân sự Anh đáp xuống Rzeszów (Ba Lan), khiến giới quan sát cho rằng đợt tập kích có thể đã được phối hợp từ trước.

Biển Đen hỗn loạn và cuộc chiến giành ảnh hưởng

TST mô tả tình hình ở Biển Đen là "địa ngục thực sự". UAV hải quân Sea Baby của SBU lại mở chiến dịch tấn công tàu thương mại trong vùng biển trung lập, tuyên bố nhắm vào "hạm đội bóng tối" của Nga.

Tàu chở dầu Dashan mang cờ Gambia bị tấn công cách Feodosia 90 hải lý. Theo phóng viên chiến trường của Komsomolskaya Pravda, người hưởng lợi lớn nhất từ loạt đòn này là London.

Việc tấn công tàu hàng khiến phí bảo hiểm cho tàu hành trình qua Biển Đen tăng gấp ba chỉ trong một tháng – một lĩnh vực mà Lloyd's of London nắm vai trò chi phối.

Khu vực Biển Đen đang có nhiều diễn biến nóng. Ảnh: Bosphorustour

Một số chuyên gia được TST dẫn lời cho rằng chuỗi tấn công nhằm vào tàu dầu, đường ống KTK và các cảng Nga đang cho thấy một chiến lược thống nhất, trong đó lợi ích của Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ giao thoa nhau trong cuộc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực năng lượng.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại khoảng 600 tỉ rúp tại 41 khu vực.

Nhưng đại tá Aslan Nakhushev nhận định, phía Ukraine không đạt được kết quả chiến lược nào đáng kể, còn hệ thống năng lượng Ukraine thì "đang tiến gần điểm không thể quay lại". Ông cho rằng chỉ cần vài đợt tấn công mạnh nữa, toàn bộ khu vực phía đông sông Dniepr có thể rơi vào cảnh "trở về thế kỷ XIX" trong mùa đông này.

Tình hình tại Kiev củng cố nhận định đó. Ngày 10/12, thủ đô Ukraine trải qua hơn 17 giờ mất điện liên tục – mức chưa từng có.

Chuyên gia năng lượng Vladimir Omelchenko giải thích rằng chiến lược của Nga là tấn công theo chu kỳ 7–10 ngày, khiến lưới điện rơi vào thiếu hụt 5.000 MW ngay sau mỗi cuộc tập kích, rồi giảm xuống 2.000–3.000 MW sau khi sửa chữa, trước khi một đợt tấn công mới lại diễn ra.

Tranh cãi về Zaporozhye và cảnh báo "điểm kết thúc"

TST trích dẫn nguồn tin Mỹ cho biết Washington lan truyền thông điệp rằng Nga "có thể chấp nhận" để một "nhà vận hành Mỹ" quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, đại tá Nakhushev bác bỏ khả năng này, gọi đây là "ngôn từ ngoại giao", bởi nhà máy nằm trên lãnh thổ Nga và toàn bộ vận hành – từ thiết bị đến nhiên liệu – đều tích hợp trong hệ thống Rosatom.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: RT

Một bản thảo kế hoạch hòa giải Mỹ – Ukraine bị rò rỉ gần đây cũng nêu định hướng duy trì quyền kiểm soát của Nga tại Crimea và LPR/DPR, yêu cầu Ukraine rút khỏi phần Donbass còn kiểm soát, không kết nạp Kiev vào NATO nhưng để ngỏ khả năng gia nhập EU năm 2027, đồng thời thiết lập vùng đệm phi quân sự tại Donetsk và giữ nguyên đường tiếp xúc tại Zaporizhzhia và Kherson.

TST đánh giá kế hoạch này "khó khả thi", đặc biệt khi Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo rằng nếu Kiev và Brussels từ chối điều kiện, Moscow sẽ "đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự".

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, cho rằng tổn thất của quân đội Ukraine đã vượt hơn một triệu người và nhấn mạnh rằng Kiev đang tuyệt vọng kêu gọi "ngừng bắn năng lượng".

heo TST, nếu Ukraine còn tiếp tục tấn công tàu thuyền của nước thứ ba và cơ sở hạ tầng Nga, thì "phản ứng cứng rắn nhất" – bao gồm khả năng cắt hoàn toàn Kiev khỏi biển – có thể trở thành kịch bản được chứng kiến ngay trên sóng truyền hình.