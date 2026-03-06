HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Báo Nga: Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM đang bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ

Bạch Dương |

Theo báo chí Nga, tên lửa hành trình không đối đất tầm xa AGM-158 JASSM đang có màn thể hiện đáng thất vọng trên chiến trường Iran.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 1.

Trong cuộc tấn công chống lại Iran, Không quân Mỹ đang sử dụng các loại vũ khí hiện đại nhất, chẳng hạn như tên lửa hành trình AGM-158 JASSM có độ chính xác cao và khả năng tàng hình trước radar.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 2.

Chúng được phóng từ các máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-2 và B-52H, cũng như từ tiêm kích chiến thuật F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon và F/A-18E/F Super Hornet.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 3.

Các chuyên gia quân sự coi tên lửa AGM-158 JASSM là loại vũ khí khá nguy hiểm. Chúng sở hữu đầu đạn mạnh mẽ có khả năng xuyên sâu xuống đất hơn 24m và xuyên thủng cấu trúc bê tông cốt thép dày hơn 2m.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 4.

Hệ thống dẫn đường đảm bảo độ chính xác cao, với độ lệch không quá 3m so với điểm ngắm. Tên lửa JASSM nặng khoảng 1 tấn, có thể đạt tốc độ lên đến 1.000km/h. Tầm hoạt động của phiên bản gốc là 360km, trong khi biến thể nâng cấp có tầm xa 980km.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, loại đạn không đối đất này còn có biến thể tên lửa chống hạm tầm xa với mã định danh AGM-158C LRASM, được trang bị đầu dò radar chủ động và cự ly tác chiến nối dài lên 1.000km, có thể phóng cả từ máy bay và tàu chiến mặt nước.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 6.

Tuy nhiên, theo báo chí Nga, những tên lửa AGM-158 đang bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn, dường như bằng các tổ hợp di động AD-08 Majid thế hệ mới với hệ thống dẫn đường ẩn, tổ hợp này có tầm bắn lên tới 8km và tốc độ 2.450km/h.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 7.

Thông tin trên đang gây lo lắng cho cả Ukraine, bởi Kyiv rất hy vọng sẽ được Mỹ cung cấp loại đạn tấn công chính xác tầm xa này để tích hợp cho tiêm kích F-16 nhằm phá hủy các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tên lửa AGM - 158 JASSM bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn gây lo ngại cho Ukraine - Ảnh 8.

Mặc dù vậy, vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa, chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy tên lửa hành trình tối tân AGM-158 JASSM bị hệ thống phòng không tầm ngắn AD-08 Majid "bắn hạ hàng loạt" như những gì báo chí Nga đề cập.

