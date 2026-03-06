Tuy nhiên, theo báo chí Nga, những tên lửa AGM-158 đang bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn, dường như bằng các tổ hợp di động AD-08 Majid thế hệ mới với hệ thống dẫn đường ẩn, tổ hợp này có tầm bắn lên tới 8km và tốc độ 2.450km/h.