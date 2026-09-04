Báo Nga: Nuôi xe Trung Quốc 5 năm tốn hơn mua xe mới

Đó là kết luận của các chuyên gia thuộc Cơ quan Thông tin Công nghiệp Quốc gia Nga, được chuyên trang ô tô AUTONEWS dẫn lại. Chi phí duy trì vận hành một chiếc crossover Trung Quốc trong 5 năm tại thị trường này đã vượt quá giá của chính một chiếc xe mới.

Xe Haval chờ xuất khẩu tại một cảng biển ở Trung Quốc.

Tài xế taxi thải xe sau 150.000 km

AUTONEWS dẫn báo Kommersant cho biết các tài xế taxi Nga phàn nàn tập thể về chất lượng xe Trung Quốc. Theo phản ánh, xe từ Trung Quốc sau khi chạy 150.000 km là phải xóa sổ, trong khi với thương hiệu châu Âu và Hàn Quốc thì mốc 250.000 tới 300.000 km mới được coi là chỉ số bình thường.

Đây là nhóm người dùng khắt khe nhất với một chiếc xe, vì họ chạy liên tục và tính từng đồng chi phí mỗi kilômét. Với họ, quãng đường mà chiếc xe còn sinh lời được chính là toàn bộ giá trị của nó.

Bốn điều người lái Nga chê nhiều nhất

Khảo sát của Otkritie Auto được AUTONEWS dẫn lại cho thấy bức tranh chung. Trong số người lái được hỏi, 61% cho rằng xe Trung Quốc chỉ thích ứng một phần với điều kiện thời tiết Nga, và 19% cho rằng xe Trung Quốc không chịu nổi mùa đông ở nước này. Chỉ 20% có quan điểm ngược lại.

Đi vào chi tiết, 42% cho rằng khâu xử lý chống ăn mòn của xe Trung Quốc không tính đến mùa đông khắc nghiệt của Nga. Có 29% cho rằng xe dùng linh kiện điện tử và phụ tùng chất lượng thấp. Có 28% than hệ thống treo quá mảnh, không hợp với mặt đường Nga. Và 24% than lớp sơn phủ quá mỏng.

Bốn nhóm phàn nàn này đều thuộc về những khâu mà người mua không kiểm tra được lúc ký hợp đồng, và chỉ bộc lộ sau vài mùa đông.

Một mẫu SUV thương hiệu BAIC chạy trên đường tuyết tại Nga.

Kim loại trụ hai năm, bảo hành ba tới sáu năm

Phần định lượng đến từ một nghiên cứu của trung tâm chống ăn mòn Lamark, được AUTONEWS công bố ngày 16/1/2025.

Lamark thử nghiệm khả năng chống ăn mòn của 17 thương hiệu Trung Quốc đang bán tại Nga, trong điều kiện thời tiết của 26 vùng trên cả nước. Kết quả cho thấy có 5 thương hiệu mà thân xe kim loại không được xử lý chống ăn mòn, nên sau 2 năm sử dụng các chi tiết kim loại bắt đầu gỉ.

Nhóm bền hơn, với tuổi thọ chi tiết kim loại đạt 4 tới 5 năm, gồm Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, Omoda, Changan, Exeed và Chery.

Nghịch lý nằm ở phần tiếp theo của bản tin. AUTONEWS viết rằng người dùng Nga không cần quá lo về nhóm chỉ chống gỉ được hai năm, vì thời hạn bảo hành chống ăn mòn của phần lớn nhà sản xuất Trung Quốc dao động từ 3 tới 6 năm, tức dài hơn khoảng thời gian chống ăn mòn mà thử nghiệm ghi nhận được.

Nói cách khác, tờ giấy bảo hành phủ được đúng phần thời gian mà chiếc xe đã bắt đầu gỉ.

So với xe châu Âu trong cùng bài thử

Cùng nghiên cứu đó thử luôn các thương hiệu châu Âu đã rời thị trường Nga, gồm Skoda, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, BMW và Mercedes-Benz. Chi tiết kim loại của nhóm này có tuổi thọ khoảng 12 năm khi không xử lý gì thêm, và tăng lên khoảng 22 năm sau khi phủ lớp chống ăn mòn, tức cao gấp 2,4 tới 4 lần nhóm xe Trung Quốc.

Về tuổi thọ tổng thể, báo cáo đánh giá một chiếc xe Trung Quốc mới trong điều kiện Nga có vòng đời sử dụng không quá 5 tới 7 năm.

Ba mẫu SUV thương hiệu Trung Quốc trong một chuyến chạy thử điều kiện mùa đông tại Nga.

Điều một thị trường xuất khẩu học được

Cuối năm 2024, xe Trung Quốc chiếm 68% thị trường ô tô Nga theo số liệu Autostat, với 7 thương hiệu lọt nhóm 10 hãng bán chạy nhất. Đó là thị phần mà không thị trường nào khác trên thế giới đạt được.

Chính ở nơi có thị phần cao nhất ấy, các phàn nàn về chất lượng cũng được ghi nhận đầy đủ nhất, vì lượng xe đủ lớn và thời gian sử dụng đủ dài để số liệu hình thành. Một thị trường mới nhập khẩu vài năm thì chưa có tập dữ liệu tương đương.

Con số đáng ghi nhớ nhất trong toàn bộ loạt ghi nhận này không phải hai năm gỉ sét, cũng không phải 150.000 km, mà là kết luận của Cơ quan Thông tin Công nghiệp Quốc gia Nga rằng chi phí nuôi một chiếc crossover Trung Quốc trong 5 năm đã vượt giá một chiếc xe mới, bởi đó là con số duy nhất gộp được tất cả các khoản còn lại vào một phép tính mà người mua nào cũng hiểu.