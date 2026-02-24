Theo báo chí Nga, hình ảnh vệ tinh tại khu vực Tehran đã ghi lại hậu quả của việc triển khai hệ thống phòng không xung quanh các cơ sở trọng yếu.

Phương tiện quân sự được triển khai bao gồm bệ phóng Bavar-373 (niềm tự hào của tổ hợp công nghiệp quân sự Iran), hệ thống tên lửa phòng không S-300 được thừa hưởng từ các hợp đồng trước đó, và những trạm tác chiến điện tử Cobra-V8 - phiên bản nội địa tương đương với hệ thống Krasukha của Nga.

Tehran rõ ràng đã xem xét tối hậu thư của Washington một cách nghiêm túc. Ông Trump cho Iran hai tuần để xem xét lại thỏa thuận hạt nhân, đe dọa rằng nếu không "những điều rất tồi tệ sẽ xảy ra".

Một điểm đáng chú ý không thể bỏ qua đó là Iran đang triển khai các hệ thống S-300 của Nga và nhiều loại vũ khí tương tự, nhưng Tehran không có S-400 Triumf, đặc biệt là S-500 Prometheus trong kho vũ khí của mình.

Nếu có trong tay những hệ thống phòng không tầm xa này, Iran hoàn toàn đủ sức đáp trả mạnh mẽ sức mạnh không quân và tên lửa hành trình của Mỹ.

Iran cần thêm những hệ thống phòng không S-400 và S-500 của Nga để bổ sung cho Bavar-373.

Phóng viên quân sự nổi tiếng người Nga Alexander Sladkov nhận xét: "Cá nhân tôi cho rằng việc chuyển giao cho Iran các hệ thống phòng không S-400 và S-500 là hữu ích, để hiểu được hiệu quả hoạt động đối với vũ khí của chúng ta trong việc đẩy lùi cuộc tấn công từ đối thủ chiến lược thực sự - Hoa Kỳ".

"Nếu Tehran thực sự phải bước vào một cuộc chiến tranh lớn thì "bãi thử nghiệm" tốt nhất cho vũ khí Nga chính là nơi chúng thực sự được khai hỏa. Nga cần nâng cấp năng lực phòng thủ cho Iran, và họ sẽ cung cấp kinh nghiệm vô giá cho chúng ta.

Và đó cũng là lý do để người Mỹ cân nhắc xem liệu họ có nên mạo hiểm tiến vào khu vực mà việc di chuyển bằng đường hàng không có thể gặp rủi ro hay không", ông Sladkov nhấn mạnh.

Trước đó, đã xuất hiện thông tin Nga cung cấp cho Iran hàng nghìn tên lửa phòng không vác vai Verba thế hệ mới nhất. Tuy nhiên, vũ khí này chỉ phát huy tác dụng cao với trực thăng và máy bay không người lái.

Theo Topwar