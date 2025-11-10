Các thân nhân có mặt bên ngoài nhà tù ở thành phố Machala, Ecuador, ngày 9/11 sau vụ bạo loạn chết người (Ảnh: AFP)

Theo Cơ quan Quản lý trại giam Ecuador (SNAI), trong số các nạn nhân có 27 người chết do ngạt thở và “tử vong ngay lập tức do treo cổ”. Trước đó cùng ngày, 4 phạm nhân khác cũng thiệt mạng trong một vụ bạo loạn riêng rẽ tại cùng cơ sở này, sau đó đã được cảnh sát khống chế.

Giới chức cho biết vụ bạo loạn mới nhất được cho là liên quan đến kế hoạch chuyển một số phạm nhân tới một trại giam an ninh nghiêm ngặt khác.

Những năm gần đây, Ecuador liên tục chứng kiến làn sóng bạo loạn trong các trại giam, khiến hàng trăm phạm nhân thiệt mạng. Chính quyền của Tổng thống Daniel Noboa cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các băng nhóm tội phạm đối địch tranh giành quyền kiểm soát và địa bàn hoạt động trong tù.

Tháng 9 vừa qua, xung đột băng nhóm tại chính trại giam ở Machala đã khiến 14 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Chỉ vài ngày sau đó, 17 phạm nhân cũng thiệt mạng trong một vụ bạo loạn khác tại nhà tù ở thành phố Esmeraldas, miền Bắc Ecuador, giáp biên giới với Colombia.