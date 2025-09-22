Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin gặp vấn đề về đốt sống cổ trong nhà tù

Tờ Bangkok Post đưa tin, Bộ Cải huấn Thái Lan cho biết hôm 21/9 rằng ông Thaksin mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ vào ngày 19/9 và đã tìm cách điều trị tại Cơ sở Cải huấn Y tế, nằm gần nhà tù nơi ông đang bị giam giữ.

Vì không có bác sĩ chuyên khoa nào có mặt vào ngày hôm đó nên ông Thaksin đã được lên lịch khám bởi một bác sĩ có chuyên môn tại nhà tù vào hôm nay (22/9).

Theo Bộ Cải huấn Thái Lan, cựu thủ tướng bị kết án Thaksin Shinawatra đang bị thoái hóa xương cổ và bác sĩ sẽ khám cho ông tại Nhà tù Trung tâm Klongprem ở Bangkok vào ngày 22/9. Ảnh: Bangkok Post

Bộ Cải huấn Thái Lan cho biết thêm rằng tình trạng sức khỏe tổng thể của ông Thaksin vẫn bình thường và ông có thể ăn uống trong tù, mặc dù vẫn còn một số lo ngại.

Một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết ông Thaksin bị mệt mỏi và đau nhức cơ thể - những triệu chứng thường gặp ở người cao tuổi. Tình trạng của ông hiện ổn định và ông cũng sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ tại nhà tù vào vào hôm nay.

Theo Bangkok Post, vào ngày 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã yêu cầu ông Thaksin, 76 tuổi, phải chấp hành bản án một năm tù giam đã tuyên cách đây hai năm cho ba vụ án.

Tòa án đã bác bỏ các lời bào chữa trước đó của ông Thaksin về bệnh tật, vốn cho phép ông được ở lại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok để điều trị kể từ khi trở về Thái Lan vào tháng 8/2023 cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024.

Ngày 9/9, ông Thaksin được đưa vào trại tạm giam Bangkok và ngày hôm sau được chuyển đến Nhà tù Trung tâm Klongprem để chấp hành án.