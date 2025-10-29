Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, nhiều người dân và người lao động phản ánh nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là “cán bộ bảo hiểm xã hội”. Các đối tượng này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... với lý do “đồng bộ dữ liệu thẻ BHYT”, “hoàn thiện hồ sơ hưu trí” hoặc “xác thực ứng dụng VssID - BHXH số”.

Trước tình trạng này, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan BHXH không bao giờ gọi điện, nhắn tin hoặc yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT hay bảo hiểm thất nghiệp.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi đáng ngờ. (Ảnh minh hoạ)

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (số CCCD, mật khẩu, mã OTP, số tài khoản...) và không làm theo hướng dẫn từ bất kỳ cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ nào.

Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến bảo hiểm, người dân chỉ nên giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua các kênh chính thức như:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia

- Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam

- Ứng dụng VssID - BHXH số

Lưu ý: Tất cả các dịch vụ này đều được cung cấp miễn phí.

Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo mới nhất về chính sách và các thủ đoạn lừa đảo trên các kênh chính thức của ngành BHXH:

- Cổng thông tin điện tử

- Fanpage và Zalo OA có dấu tích xanh chính thức

Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam: 1900 9068.

BHXH Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi lừa đảo mạo danh cơ quan bảo hiểm.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hoá



