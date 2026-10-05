Bảo hiểm xã hội thông báo khẩn, tất cả người dân chú ý

Tất cả các bước tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và chi trả chế độ đều được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc tại trụ sở cơ quan BHXH.

Công an thành phố Cần Thơ ngày 5/10/2026 cho biết, thời gian qua, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố được cấp có thẩm quyền công nhận là xã An toàn khu cách mạng, mang đến nhiều chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa cho địa phương, nổi bật là quy định hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân thường trú tại xã An toàn khu, đồng thời rà soát, thực hiện chủ trương hoàn trả lại số tiền đã đóng BHYT cho bà con trong năm 2026.

Lợi dụng tâm lý phấn khởi, sự thiếu thông tin về thủ tục hành chính và mong muốn sớm nhận lại tiền của người dân, các đối tượng đã nhanh chóng dựng lên kịch bản mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà con Nhân dân.

Thủ đoạn lừa đảo bảo hiểm

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại trực tiếp đến người dân, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực hoặc Công an phụ trách địa bàn và thông báo người dân nằm trong danh sách cấp thẻ BHYT diện An toàn khu hoặc thuộc diện được nhận tiền hoàn trả BHYT năm 2026.

Tiếp đó, đối tượng nêu lên các lý do cấp bách như "hồ sơ định danh điện tử bị lỗi", "chưa kích hoạt mã đối tượng An toàn khu trên hệ thống VssID", hoặc "thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả chưa khớp" và gây áp lực buộc người dân phải xử lý ngay trong ngày để không bị hủy quyền lợi, đồng thời đóng vai "cán bộ" hỗ trợ tận tình, đề nghị kết bạn qua Zalo để hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến từ xa nhằm tránh phải đi lại vất vả.

Tin nhắn giả mạo thông báo về thủ tục BHYT - Ảnh: Công an Cần Thơ

Khi nạn nhân đồng ý kết bạn, đối tượng gửi các đường liên kết (link) dẫn đến trang web có giao diện sao chép Cổng Dịch vụ công hoặc gửi tệp tin cài đặt có đuôi định dạng .apk. Kẻ gian liên tục hối thúc người dân tải về cài đặt và yêu cầu cấp quyền trợ năng trên điện thoại, đặc biệt là điện thoại chạy hệ điều hành Android. Ngay khi quyền trợ năng được bật, mã độc chạy ngầm sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ thiết bị.

Các mã độc này có thể âm thầm theo dõi thao tác màn hình, ghi lại mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng số, tự động đọc và vô hiệu hóa tin nhắn chứa mã OTP xác thực. Lúc này, dù điện thoại vẫn ở trên tay nạn nhân, kẻ gian vẫn có thể thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản của người dân sang các tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt và tẩu tán.

Công an Cần Thơ cho biết, hiện tại, quy trình rà soát đối tượng thụ hưởng, lập danh sách cấp đổi thẻ BHYT diện An toàn khu cũng như việc lập hồ sơ thoái thu, hoàn trả tiền BHYT năm 2026 hoàn toàn do UBND xã, phường phối hợp với cơ quan BHXH địa phương triển khai trực tiếp, công khai và minh bạch. Mọi thông tin đều được thông báo đến từng hộ gia đình thông qua chính quyền cơ sở, Ban Nhân dân ấp, Trưởng khu vực và tổ dân phố... Người dân cần bình tĩnh, tiếp nhận hướng dẫn cụ thể từ địa phương nơi cư trú, tuyệt đối không vội vàng tìm kiếm hay tin vào các dịch vụ hỗ trợ trên mạng xã hội.

Giao diện trang web giả mạo cổng dịch vụ công BHXH - Ảnh: Công an Cần Thơ

Bảo hiểm xã hội không yêu cầu nộp bất kỳ khoản phí nào

Lực lượng Công an và cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định không cử cán bộ gọi điện thoại, nhắn tin qua Zalo, Facebook để hướng dẫn làm thủ tục hành chính, yêu cầu công dân bấm vào link lạ hay chuyển nộp bất kỳ khoản chi phí nào. Cơ quan chức năng cũng không thực hiện xác minh danh tính để hoàn trả tiền qua mạng xã hội. Tất cả các bước tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và chi trả chế độ đều được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) thuộc UBND cấp xã hoặc tại trụ sở cơ quan BHXH.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác: Tuyệt đối không bấm vào các link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội; không quét mã QR không rõ nguồn gốc; không tải hay cài đặt tệp tin đuôi .apk ngoài hai kho ứng dụng chuẩn là CH Play và App Store. Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP hay thông tin sinh trắc học cho bất kỳ ai.

Kiên quyết từ chối thực hiện thủ tục qua các cuộc gọi, tin nhắn Zalo, hay đường link, ứng dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần cúp máy và liên hệ với Công an xã, phường gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ xử lý kịp thời.