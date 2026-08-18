Bảo hành trọn đời của xe Trung Quốc và dòng chữ đi kèm: Chỉ áp dụng cho chủ xe đầu tiên

Các thương hiệu Trung Quốc bước vào mọi thị trường mới bằng cùng một lợi thế: thời hạn bảo hành dài hơn hẳn đối thủ Nhật và Hàn. Tại chính thị trường Trung Quốc, nơi chính sách này ra đời sớm nhất và đã chạy đủ lâu để có kết quả, tranh chấp về điều khoản bảo hành đã trở thành một nhóm khiếu nại riêng.

XPeng G9 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thành Đô năm 2022.

Một dòng chung trong mọi hợp đồng

Chính sách bảo hành trọn đời hệ thống ba điện, gồm pin, mô tơ và bộ điều khiển điện, được các hãng lớn của Trung Quốc dùng làm điểm bán hàng chủ lực từ vài năm nay. Đọc kỹ điều khoản, tất cả đều chứa cùng một dòng: chỉ áp dụng cho chủ xe đầu tiên và xe không kinh doanh vận tải.

BYD quy định ngoài trường hợp sang tên giữa vợ chồng, mọi thay đổi quyền sở hữu đều làm bảo hành trọn đời tự động chấm dứt, kể cả cha mẹ tặng cho con cái. Chủ xe tiếp theo chỉ còn phần bảo hành cơ bản là 8 năm hoặc 150.000 km. XPeng và GAC Aion đặt thêm hai lớp điều kiện nữa, gồm mỗi năm chạy không quá 30.000 km và phải bảo dưỡng toàn bộ tại xưởng chính hãng. Chạm một điều là toàn bộ quyền lợi mất hiệu lực.

Mạng Tiêu dùng Trung Quốc, cơ quan trực thuộc Hội Người tiêu dùng nước này, tổng kết các điều kiện đi kèm chính sách bảo hành trọn đời gồm bốn nhóm: chủ xe đầu tiên không sang tên, quãng đường chạy trong năm không vượt 30.000 km, xe không dùng để kinh doanh vận tải, và bảo dưỡng tại xưởng chính hãng. Chỉ cần chiếc xe vào thị trường xe cũ hoặc vi phạm một quy định khác của hãng là xe rơi vào trạng thái mất bảo hành.

Cái giá bằng nửa chiếc xe

Điều khiến các điều kiện trên có sức nặng nằm ở giá trị bộ phận được bảo hành.

Theo dữ liệu tỷ lệ giá trị linh kiện so với giá trị xe kỳ thứ 18, do Viện Nghiên cứu Bảo hiểm Ô tô Trung Quốc công bố tháng 10/2024, khảo sát 59 mẫu xe thuần điện cho thấy bộ pin bình quân chiếm 50,96% giá trị toàn xe, tương đương 1.604,92 nhân dân tệ cho mỗi kilôwatt giờ. Với một mẫu xe dùng bộ pin 73,6 kilôwatt giờ, chi phí thay pin vào khoảng 118.000 nhân dân tệ, trong khi giá xe khoảng 250.000 nhân dân tệ.

Nói cách khác, khoản mà chính sách bảo hành trọn đời hứa gánh có giá trị xấp xỉ một nửa chiếc xe, và cũng chính vì thế mà các điều kiện đi kèm được viết chặt tới mức đó.

Một mẫu SUV thương hiệu GAC trưng bày tại đại lý.

Chuyện xảy ra khi khách hàng đi đòi

Dịp Tết 2026, một chủ xe tại Trung Quốc lái chiếc xe điện đã qua sử dụng mua được nửa năm về quê. Xe công bố quãng đường di chuyển hơn 500 km nhưng chạy hơn 200 km đã hết điện hoàn toàn. Xưởng chính hãng kiểm tra và xác định dung lượng pin chỉ còn 58%, đồng thời có dấu vết tháo lắp sửa chữa. Hãng từ chối bảo hành với lý do người này không phải chủ xe đầu tiên. Chi phí thay pin gần 60.000 nhân dân tệ do chủ xe tự chịu.

Tháng 2/2024, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Quảng Đông công bố một vụ điển hình khác. Xe của một chủ xe ở Thâm Quyến phát ra tiếng kêu bất thường ở mô tơ dẫn động. Bộ phận hậu mãi kết luận nguyên nhân là mòn do không thay dầu hộp giảm tốc đúng hạn, tức thuộc diện không bảo hành theo điều khoản. Chủ xe tự trả 9.800 nhân dân tệ để thay cụm.

Một dạng tranh chấp khác nằm ở chính thời hạn của chương trình. Một hãng công bố chính sách bảo hành trọn đời vào tháng 10/2025, quảng bá chủ xe đầu tiên được nhận miễn phí. Một khách mua xe vào tháng 2/2026 bị thông báo không được hưởng quyền lợi này, với lý do chương trình đã kết thúc ngày 31/12/2025. Khách hàng tra lại toàn bộ thông tin đã công bố công khai và không tìm thấy bất kỳ thông báo nào về thời hạn kết thúc.

Vòng khép kín của điều kiện bảo dưỡng

Điều kiện phải bảo dưỡng tại xưởng chính hãng tạo ra một hệ quả mà chính báo chí Trung Quốc gọi tên.

Trong lĩnh vực sửa chữa xe năng lượng mới, hãng nắm gần như toàn bộ quyền quyết định, vì phụ tùng tập trung ở nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật và dữ liệu bộ phận cũng nằm trong tay nhà sản xuất, nên chỉ cửa hàng của hãng và cửa hàng được ủy quyền mới nhận sửa. Chính sách bảo hành trọn đời khiến người mua bị ràng vào kênh đó suốt vòng đời chiếc xe. Bên thứ ba dù có năng lực sửa với giá thấp hơn cũng không được chọn, vì chọn là mất bảo hành.

Kết quả là người mua đứng trước hai hướng đều bất lợi. Chọn xưởng ngoài để tiết kiệm chi phí bảo dưỡng thì mất quyền bảo hành phần đắt nhất. Chọn xưởng chính hãng thì trả mức giá do một bên duy nhất định.

Aion V, mẫu SUV điện thuộc thương hiệu GAC Aion.

Cơ quan quản lý phải can thiệp

Tranh chấp quanh điều khoản bảo hành đã lớn tới mức trở thành vấn đề của thị trường xe cũ. Theo Hội Người tiêu dùng Trung Quốc, năm 2023 khiếu nại liên quan xe năng lượng mới tăng 23,4% so với năm trước, trong đó tranh chấp về điều khoản bảo hành chiếm 17,2%.

Từ ngày 1/4/2026, quy định mới của Trung Quốc buộc phần bảo hành cơ bản là 8 năm hoặc 120.000 km phải chuyển theo số khung xe khi sang tên, thay vì khóa theo người. Riêng phần bảo hành trọn đời hệ thống ba điện vẫn gắn với chủ xe đầu tiên như cũ.

Việc phải ra một quy định buộc bảo hành đi theo chiếc xe cho thấy trước đó nó đi theo thứ khác.

Khi xưởng chính hãng không còn ở đó nữa

Điều kiện phải bảo dưỡng tại xưởng chính hãng mặc định rằng xưởng đó luôn tồn tại trong bán kính người mua đi tới được. Tại Việt Nam, giả định đó vừa bị thử.

Anh Đinh Công Lượng, chủ một chiếc MG tại Quảng Ninh, kể lại quá trình của mình trong bài phỏng vấn đăng ngày 10/4/2026. Anh mua lại xe khi chủ cũ đã chạy khoảng 25.000 km, và tính đến thời điểm trò chuyện, anh đã đi thêm hơn 40.000 km trong gần một năm. Xe vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Trước Tết, khi đưa xe đi bảo dưỡng, anh được nhân viên thông báo phải chuyển về Hải Phòng vì cơ sở tại Quảng Ninh sắp đóng cửa. Anh đồng ý ngay, vì công việc vốn phải di chuyển giữa hai địa phương và quãng đường chỉ khoảng 45 đến 50 km. Đến kỳ bảo dưỡng tiếp theo, anh được cho biết đại lý Hải Phòng cũng đã đóng. Muốn bảo dưỡng theo đúng chính sách của hãng thì phải lên Hà Nội, còn không thì phải ra xưởng ngoài.

Anh gọi 3 cuộc cho đại lý Hải Phòng nhưng không ai phản hồi. Gọi lại cho đại lý Quảng Ninh, nhân viên xác nhận cơ sở đã đóng cửa, chưa có ngày mở lại, và khi anh hỏi thẳng rằng làm ngoài thì có mất bảo hành không, câu trả lời là nếu làm ngoài thì sẽ không được áp dụng bảo hành. Khi anh tới địa điểm cũ, nơi đó đã mang biển hiệu của một hãng khác.

Anh cho biết không nhận được email hay cuộc gọi nào từ hãng về việc này, toàn bộ thông tin đều do anh chủ động hỏi các nhân viên tư vấn, mà phần lớn trong số họ đã nghỉ việc và chuyển sang hãng khác. Trong nhóm người dùng cùng thương hiệu, anh ghi nhận các cơ sở tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Giang lần lượt đóng cửa.

Kết luận của anh là sẽ ra xưởng ngoài và bỏ chính sách bảo hành của hãng, vì việc lên Hà Nội mất trọn một ngày làm việc, và với người ở Móng Cái hay Cẩm Phả thì quãng đường còn gần gấp đôi. Anh chấm chiếc xe 7 điểm trên 10 về chất lượng, và 4 điểm về dịch vụ hậu mãi.

Anh Đinh Công Lượng bên chiếc MG mua lại, hiện vẫn trong thời gian bảo hành.

Con số quan trọng nhất trong một hợp đồng bảo hành vì thế không phải số năm in trên trang bìa, mà là danh sách điều kiện in ở trang sau, và khoảng cách từ nhà tới nơi gần nhất còn đủ thẩm quyền thực hiện chúng.