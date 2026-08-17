Báo dữ xông vào cửa hàng, tấn công 3 người: Camera ghi lại khoảnh khắc nhân viên thoát khỏi móng vuốt trong gang tấc

Một con báo hoa mai đi lạc vào thị trấn Todaraisingh, bang Rajasthan, Ấn Độ, tấn công liên tiếp 3 người trước khi bị mắc kẹt trong một cửa hàng bán đồ uống có cồn. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc thót tim khi con vật lao qua quầy, vồ người đàn ông 25 tuổi tới hai lần, bám vào lưng và tìm cách cắn anh.

Nạn nhân cuối cùng vùng thoát khỏi móng vuốt con vật và chạy ra ngoài, trước khi kịp kéo cửa nhốt con báo bên trong.

Bị báo hoa mai vồ 2 lần, thoát thân trong gang tấc

Theo The Telegraph, vụ việc xảy ra vào sáng Chủ nhật, ngày 19/7, tại thị trấn Todaraisingh thuộc quận Tonk, bang Rajasthan. Chuỗi sự việc bắt đầu vào khoảng 8h45, khi con báo được phát hiện trong những bụi cây gần thị trấn.

Khoảng 8h45 sáng, một tình nguyện viên kiểm lâm địa phương tới kiểm tra sau khi nhận được thông báo về việc một con báo xuất hiện trong bụi cây. Khi người này tiếp cận khu vực, con vật bất ngờ lao vào tấn công khiến ông bị thương.

Nạn nhân cuối cùng vùng thoát khỏi móng vuốt con vật và chạy ra ngoài, trước khi kịp kéo cửa nhốt con báo bên trong. Ảnh chụp màn hình (The Telegraph).

Sau đó, con báo tiếp tục di chuyển vào khu vực thị trấn. Theo Times of India, vị trí xảy ra cuộc tấn công đầu tiên nằm trong khu vực rừng cách cửa hàng khoảng 400 m. Không lâu sau, con vật tiến vào khu vực đông người và xuất hiện tại cửa hàng bán đồ uống có cồn.

Camera an ninh bên trong cửa hàng ghi lại những giây phút căng thẳng khi con báo bất ngờ lao qua quầy và tấn công Sanjay Gurjar, 25 tuổi. Gurjar cố gắng vùng ra nhưng con vật tiếp tục đuổi theo. Theo The Telegraph, con báo đã lao vào anh hai lần, bám lấy lưng và tìm cách cắn.

Cuộc vật lộn diễn ra chỉ trong thời gian ngắn nhưng đầy nguy hiểm. Gurjar cuối cùng thoát khỏi con vật và chạy được ra ngoài. Anh bị thương do móng vuốt của con báo ở bàn tay, vai và mũi. Tuy nhiên, ngay sau khi thoát thân, người đàn ông 25 tuổi vẫn kịp kéo cửa xuống, nhốt con báo lại bên trong và ngăn nó tiếp tục lao ra khu vực bên ngoài.

Khung cảnh trong cửa hàng trước khi con báo hoa mai xuất hiện. Ảnh chụp màn hình (The Telegraph).

Camera sau đó ghi lại cảnh con vật đi lại trong cửa hàng đã vắng người, làm đổ một số thùng hàng trước khi chui xuống ẩn dưới một kệ.

Một camera khác đặt trong khu vực kho cho thấy Gurjar không phải người duy nhất đối mặt trực tiếp với con vật tại cửa hàng. Con báo còn lao vào Fateh Lal Koli, 40 tuổi, khiến người đàn ông bị hất sang phía bên kia căn phòng rồi ngã xuống sàn. Sau cú tấn công này, con vật phóng qua kệ và tiếp tục đuổi theo Gurjar.

Tổng cộng 3 người bị thương trong chuỗi sự việc, gồm một tình nguyện viên kiểm lâm và hai người tại cửa hàng.

Đóng cửa khu chợ, mất 5 giờ để khống chế con vật

Sau khi những người bên trong chạy thoát và con báo bị nhốt lại trong cửa hàng, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa khu vực. Cảnh sát thiết lập vành đai an toàn xung quanh cửa hàng, đồng thời đóng cửa khu chợ chính trước khi gọi đơn vị cứu hộ động vật chuyên nghiệp tới hỗ trợ.

Camera sau đó ghi lại cảnh con vật đi lại trong cửa hàng đã vắng người, làm đổ một số thùng hàng trước khi chui xuống ẩn dưới một kệ. Ảnh chụp màn hình (The Telegraph).

Khoảng 14h cùng ngày, một đội cứu hộ chuyên trách có mặt tại Todaraisingh và tiến hành khống chế con vật. Theo The Telegraph, chiến dịch cứu hộ kéo dài khoảng 5 giờ.

Giới chức sau đó xác định con báo gây ra chuỗi tấn công là một con đực khoảng 5 tuổi. Sau khi được khống chế, con vật được đưa đi kiểm tra sức khỏe trước khi được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Virender Singh Krishniya, Phó giám đốc phụ trách bảo tồn rừng, cho biết nhà chức trách nhận định con báo có thể đã rời những khu rừng xung quanh Todaraisingh và đi lạc vào thị trấn trong quá trình tìm kiếm con mồi.

Vụ việc không ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy tình huống nguy hiểm diễn ra ở khoảng cách rất gần: một người đàn ông bị con vật đánh ngã xuống sàn, trong khi Gurjar bị lao vào hai lần, bám lên lưng và tìm cách cắn. Sau khi vùng thoát khỏi móng vuốt con báo, người đàn ông 25 tuổi còn kịp kéo cửa xuống, giữ con vật bên trong cho đến khi lực lượng chức năng tiếp quản hiện trường.