Vụ việc thương tâm này mới xảy ra vào ngày 16/9 tại một khu chung cư thuộc Thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) trong bối cảnh cơn bão Bebinca đang quần thảo tại khu vực này.

Người đàn ông nghi bị gió cuốn bay từ tầng 22 xuống

Vào lúc cơn bão càn quét khu vực Giang Tô gây mưa to và gió giật, một người đàn ông sống tại khu chung cư Zongluwan trong lúc kiểm tra và gia cố khu vực cửa sổ bỗng hét lớn. Người nhà khi đó vội vàng chạy ra thì thấy người đàn ông mặt mũi tái mét nói rằng: “Có người vừa rơi từ tầng 22 xuống”.

Bão Bebinca càn quét Trung Quốc, một người đàn ông nghi bị gió cuốn ngã từ tầng 22.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ dân cư sống trong khu vực. Nhiều người cũng chứng kiến cảnh tượng ám ảnh này. Phía quản lý tòa nhà nhanh chóng gọi cấp cứu và thông báo vụ việc với cơ quan chứng năng.

Mặc dù cảnh sát cùng đội cứu hộ có mặt nhanh chóng nhưng người đàn ông rơi từ tầng 22 xuống được xác nhận đã tử vong tại chỗ vì các chấn thương quá nặng. Tại hiện trường cho thấy, người đàn ông đã ngã xuống và rơi trúng mui của một chiếc ô tô đậu phía dưới tòa nhà.

Video cho thấy, người đàn ông rơi trúng nóc một chiếc ô tô đậu phía dưới, tạo thành một vết lõm lớn trên xe.

Theo lời kể của một số người dân sống trong khu vực, trước khi xảy ra sự cố, dường như nạn nhân đã cố gắng đóng cửa sổ, tuy nhiên đúng lúc này thì người đàn ông bị một cơn gió mạnh cuốn bay ra ngoài.

Vụ việc hiện đã được bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Giang Tô (Trung Quốc), tính đến 11h30 ngày 16/9 (giờ địa phương), tâm bão Bebinca đã đi vào địa phận Thành phố Côn Sơn. Hầu hết các khu vực thuộc Thành phố Tô Châu đã nằm trong vùng ảnh hưởng của gió mạnh cấp 9, sắp tới là cấp 10. Gió giật mạnh khiến cây cối gãy đổ, dây điện đứt gây nguy hiểm…

Được biết đây là cơn bão mạnh nhất trong hơn 7 thập kỷ đổ bộ vào Thượng Hải (Trung Quốc). Trước khi rời khỏi Thượng Hải tiến về phía Giang Tô, Bebinca đã làm gãy đổ hơn 10.000 cây xanh và hư hại nhiều ngôi nhà tại Thượng Hải. Hơn 400.000 người đã phải đi sơ tán khỏi những ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ trên đường đi của bão. Toàn bộ thành phố ban bố cảnh báo đỏ, người dân được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà khi bão đổ bộ.

Trước khi tới Giang Tô, cơn bão Bebinca đã gây nhiều thiệt hại cho Thượng Hải.

Vụ việc thương tâm tương tự đã xảy ra ở Giang Tô

Rạng sáng 31/3, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn, sấm sét đã bất ngờ quét qua một số khu vực tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng khi 3 người trong một khu chung cư trên đường Bát Nhất tử vong do bị gió cuốn rơi từ tầng cao. Theo lời kể của nhiều cư dân sinh sống tại đây, trong số 3 nạn nhân xấu số có 2 bà cháu.

Tại Giang Tô cũng từng có 3 nạn nhân tử vong do gió cuốn rơi từ tầng cao.

Vào khoảng 2-3 giờ sáng 31/3, người bà hơn 60 tuổi đang ngủ cùng cháu trai 11 tuổi thì bất ngờ bị gió lốc cuốn bay ra ngoài cửa sổ cùng giường đệm. Cùng thời điểm, một người đàn ông 60 tuổi sống tại tầng 11 cũng bị gió cuốn rơi xuống đất. Thi thể của các nạn nhân sau đó được tìm thấy tại khu vực để xe máy ở tầng 1.

Các chuyên gia khí tượng Giang Tô khuyến cáo người dân nên ở trong nhà khi có mưa bão, giông lốc. Trường hợp đang ở ngoài trời, người dân cần quan sát hướng di chuyển của gió lốc để di chuyển theo hướng ngược lại, tìm chỗ trú ẩn an toàn. Trường hợp đang ở trong nhà, người dân nên tránh xa cửa kính, cửa ra vào, tường bao, tìm chỗ trú ẩn ở khu vực kiên cố, an toàn trong nhà như tầng hầm. Khi xảy ra sự cố như cột điện đổ, nhà sập, người dân cần nhanh chóng ngắt nguồn điện để tránh bị điện giật hoặc cháy nổ. Khi đang lái xe, người dân không nên cố gắng điều khiển xe né tránh gió lốc, cũng không nên trú ẩn trong xe mà nên nhanh chóng rời khỏi xe, tìm chỗ trú ẩn an toàn.