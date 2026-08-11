Bão Dolphin tạo ra hiện tượng lạ ở Trung Quốc: Vừa ngoạn mục vừa khó hiểu

Thậm chí, không ít người đã cất công tìm đến tận nơi với hy vọng được tận mắt thưởng ngoạn khung cảnh hiếm có này.

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Dolphin, sau trận triều rút gần đây tại sông Tiền Đường thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, những bãi bồi ven sông rộng lớn xuất hiện các lớp vân cát uốn lượn đan xen giữa các gam màu nâu, nâu sẫm, xám và đen. Nhìn từ trên cao, cảnh tượng này giống hệt một bức tranh cát khổng lồ được trải rộng khắp mặt đất, với những đường nét tinh tế khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến chiếc lông vũ khổng lồ. Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh đẹp này được đăng tải, nó đã lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi.

Thủy triều rút để lộ chiếc "lông vũ" khổng lồ

Trong các khung hình, bãi bùn vốn dĩ phẳng lặng sau khi hứng chịu những đợt sóng triều mạnh mẽ cọ rửa liên tục đã để lại chằng chịt các khe rãnh cùng dấu vết của dòng nước. Từng đường nét lan tỏa rộng ra xung quanh, tạo thành hình thù đặc biệt giống hệt phần trục và nhánh của chiếc lông vũ.

Sự kết hợp giữa các lớp cát bùn màu nâu, nâu sẫm, xám và đen dưới ánh nắng ban mai cùng góc quay từ trên không đã mang đến những thớ vân tự nhiên vô cùng có chiều sâu, hệt như có một họa sĩ đang cầm cọ phác họa trên bãi bồi sông Tiền Đường.

Cư dân mạng trầm trồ trước những đường vân cát giống hệt chiếc lông vũ khổng lồ trên sông Tiền Đường.

Sau khi xem đoạn video, nhiều người đã không tiếc lời thốt lên: “Thiên nhiên thật sự quá khéo tay trong việc tạo tác. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến những đường nét mặt đất đẹp đến nhường này. Cơn bão tuy mang theo gió mưa nhưng lại để lại một kỳ quan tuyệt mỹ”.

Thậm chí, không ít người đã cất công tìm đến tận khu vực sông Tiền Đường với hy vọng được tận mắt thưởng ngoạn khung cảnh hiếm có này.

Thuật ngữ địa lý gọi là cây thủy triều.

Bức tranh cát khổng lồ này thực chất không chỉ hình thành đơn thuần do gió lớn thổi qua, mà là kết quả từ sự kết hợp giữa bão tố, thủy triều và bùn cát. Hiện tượng này trong địa lý được gọi là cây thủy triều, thường phát triển mạnh trên các bãi triều dạng bùn. Khi thủy triều lên xuống, dòng nước cuốn theo các rãnh triều chính dọc theo bãi bồi, sau đó phân tách thành vô số nhánh rãnh nhỏ lan sang hai bên. Nhìn tổng thể từ trên cao, cấu trúc này trông chẳng khác nào một tán cây hoặc chiếc lông vũ khổng lồ.

Hình ảnh "cây thủy triều" xuất hiện sau khi thủy triều rút tại sông Tiền Đường, được ghi lại tại Hải Ninh, Gia Hưng, Chiết Giang vào ngày 11 tháng 10 năm 2025

Trong đợt này, do tác động từ hoàn lưu bão Dolphin, năng lượng dòng chảy tại sông Tiền Đường gia tăng mạnh mẽ. Sức mạnh từ những đợt triều cường liên tục cọ rửa, xói mòn và sàng lọc lại lớp bùn cát trên bãi bồi, khiến bề mặt vốn bằng phẳng nay hằn rõ những rãnh sâu và đường vân sắc nét hơn. Ngay khi thủy triều rút đi, toàn bộ dấu vết của dòng nước để lại đã hiện lên trọn vẹn trên bề mặt bãi bồi.

Về nguyên nhân xuất hiện các dải màu đa dạng như nâu, nâu sẫm, xám và đen, chủ yếu là do thành phần cũng như sự phân bố của các vật liệu trầm tích tại bãi bồi. Các lớp bùn cát ở độ sâu khác nhau sẽ chứa hàm lượng chất hữu cơ cùng khoáng vật không giống nhau. Dưới tác động cọ xát, đảo trộn và bồi lắng liên tục của triều cường mạnh, các hạt cát mang màu sắc khác nhau được sắp xếp lại, tạo thành những dải màu phân tầng rõ rệt có thể quan sát bằng mắt thường, hoàn toàn không phải do ô nhiễm hay có sự tác động tạo ra từ bàn tay con người.

Nguồn: HK01