Bão Bebinca đổ bộ Thượng Hải, du khách Việt đi du lịch Trung Quốc có bị ảnh hưởng?

Sáng 17-9, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều công ty du lịch cho biết đã lên các phương án ứng phó việc bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải - Trung Quốc.



Theo thống kê từ các bộ phận liên quan của Công ty du lịch Vietravel, tính đến hết ngày 21-9, có tổng cộng gần 30 đoàn với khoảng 900 khách hàng đang trong hành trình tour và chuẩn bị khởi hành đến Trung Quốc tham quan, nghỉ dưỡng.

Hiện tại, Vietravel đang phục vụ 18 đoàn khách du lịch Trung quốc, trong đó có 5 đoàn với khoảng 100 khách đang trong lịch trình tham quan một số tỉnh thành như Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu thuộc Trung Quốc có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão Bebinca. Số lượng đoàn chuẩn bị khởi hành đến Trung Quốc là 19 đoàn với khoảng 500 khách.

Vì lý do an toàn của du khách, công ty đã triển khai các phương án linh hoạt nhằm bảo đảm lịch trình của khách hàng không bị gián đoạn và giảm thiểu các rủi ro.

Mưa to gió lớn tại một khu vực ở Thượng Hải. Ảnh: Shine

"Hiện tại, 5 đoàn khách vẫn đang trong lịch trình tham quan và nghỉ dưỡng an toàn, đã tạm ngưng lịch trình tham quan do ảnh hưởng của bão Bebinca và được bố trí nghỉ ngơi tại các cơ sở lưu trú đã được kiểm tra và bảo đảm an toàn. Vietravel sẽ hỗ trợ tối đa về mặt dịch vụ như việc tổ chức các chuyến bay sớm, hỗ trợ khách hàng trong quá trình di chuyển" - bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, nói.

Đối với 19 đoàn khách đang chuẩn bị khởi hành đến Trung Quốc, Vietravel cho biết chủ động theo dõi sát sao từng diễn biến của bão Bebinca để triển khai các biện pháp cần thiết, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đối tác và cơ quan chức năng tại Trung Quốc để đánh giá tình hình và đưa ra phương án thích hợp cho các đoàn khách này. Đối với một vài trường hợp bất khả kháng, đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ đề xuất đến khách hàng một số tuyến tour mới (nếu như khách đặc biệt yêu cầu).

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng thông tin đang có một số tour khách đoàn và một số tour khách lẻ theo lịch trình Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu khởi hành từ TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi cơn bão ở Trung Quốc. Công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan, đối tác tại Trung Quốc và hướng dẫn viên theo đoàn để thường xuyên cập nhật tình hình và phối hợp các giải pháp phù hợp, an toàn nhất.

Để không làm gián đoạn hoạt động du lịch và bảo đảm các điều kiện tổ chức tour, phục vụ du khách tốt nhất, Lữ hành Saigontourist sẽ bố trí tuyến đường đi phù hợp và tiếp tục cập nhật tình hình đối với những tour đang diễn ra.

"Đối với các tour dự kiến khởi hành, trường hợp không an toàn, công ty sẽ điều chỉnh thời gian khởi hành tour phù hợp", bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Lữ hành Saigontourist, nói.

Nhiều công ty du lịch khác như Vietluxtour, TSTtourist, BenThanh Tourist, Vinagroup… cũng đang theo dõi sát sao tình hình bão ở Thượng Hải để có phương án ứng phó và xây dựng lịch trình tour.

BenThanh Tourist cho hay đang liên hệ chặt chẽ với các đối tác và nhà cũng cấp để cập nhật tình hình, bảo đảm an toàn và chất lượng tour cho khách với đoàn MICE 300 khách dự kiến khởi hành vào ngày 19-9 này. Thời điểm hiện tại, công ty không có đoàn nào chịu ảnh hưởng của bão.