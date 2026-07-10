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Bão Ba Vì áp sát, bao phủ diện tích gấp 9 lần tỉnh Chiết Giang, gấp 850 lần Hồng Kông, Trung Quốc cảnh giác cao độ

Khánh Linh
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Người dân miền đông Trung Quốc đang chuẩn bị cho siêu bão Ba Vì (Bavi) đổ bộ, tích trữ nhu yếu phẩm và xem xét lại kế hoạch di chuyển của mình.

Theo hình ảnh vệ tinh từ cơ quan dự báo thời tiết chính thức của Trung Quốc, siêu bão Ba Vì bao phủ diện tích gần 940.000 km2, tức rộng gấp khoảng 9 lần tỉnh Chiết Giang và rộng gấp 850 lần đặc khu Hồng Kông.

Một số thông tin cho biết thêm rằng chiều rộng tại điểm rộng nhất của cơn bão khoảng 1.000 km, tương đương với chiều rộng nước Pháp. Bão dự kiến sẽ di chuyển sát phía bắc Đài Loan, sau đó đổ bộ vào Phúc Kiến vào tối ngày 11/7.

Bão Ba Vì đã càn quét phía đông nam đảo Đài Loan ngày 9/7 với sức gió gần 200 km/h. Bão dự kiến sẽ di chuyển sát phía bắc Đài Loan, sau đó đổ bộ vào Phúc Kiến vào tối ngày 11/7.

Giới chức Đài Loan dự báo lượng mưa có thể lên tới 1 mét tại các vùng núi phía bắc. Khoảng 29.000 binh sĩ đang trong trạng thái sẵn sàng. Chuyên gia dự báo thời tiế Jason Chang của Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan nói với Reuters rằng những cơn bão có quy mô như thế này "khá hiếm gặp trong những năm gần đây". Ba Vì dự kiến sẽ là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này kể từ năm 1987.

Trong khi đó, một số khu vực của Trung Quốc vẫn còn đang khắc phục hậu quả của bão Maysak. Cơn bão này đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng khi quét qua khu vực tây nam Quảng Tây hồi đầu tuần này.

Chuyên gia Jason Nicholls tại AccuWeather cho biết: “Dự kiến cường độ gió sẽ giảm dần bắt đầu từ ngày 9/7, nhưng bão Ba Vì vẫn sẽ là một cơn bão nguy hiểm khi ảnh hưởng đến Đài Loan và miền đông Trung Quốc vào cuối ngày 10 đến ngày 13/7”.

Gia sư tiếng Anh Hui Xinyi tại một trường trung học ở Hàng Châu liên tục theo dõi ứng dụng thời tiết và theo dõi mạng xã hội để nắm bắt thông tin.

“Vẫn chưa chắc cơn bão sẽ thực sự đổ bộ vào đây hay chỉ lướt qua. Chính vì thế mọi người càng lo sợ hơn”, cô Hui nói.

Sống trên tầng 25 của một toà nhà cao tầng, cô Hui dự định sẽ dán băng keo dính cửa sổ và tích trữ đồ ăn liền, nước đóng chai phòng trường hợp mất điện hoặc nước.

Tang Wanmei, một cư dân của Tô Châu, tỉnh Giang Tô, cũng đang theo dõi sát sao đường đi của cơn bão. Cô dự kiến sẽ bay từ Thượng Hải gần đó đến tỉnh Vân Nam vào thứ Hai và lo lắng cơn bão có thể làm gián đoạn kế hoạch đi lại của mình.

Theo SCMP, The Straits Times

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