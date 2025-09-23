"Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề hù dọa bằng các mối đe dọa hạt nhân; ông ta đang tích cực chuẩn bị sử dụng chúng, điều này làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang căng thẳng ngoài ý muốn ở châu Âu".

Đây là những gì cựu sĩ quan của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ (DIA) - bà Rebecca Koffler đã viết trong một bài bình luận đăng trên tờ The Telegraph, trích dẫn những hành động quân sự cứng rắn gần đây của Moscow.

Theo đánh giá của bà Koffler, những vụ vi phạm không phận gần đây của các nước NATO bao gồm Estonia, Ba Lan và Romania - do máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cho thấy sự leo thang nguy hiểm (phía Nga chính thức phủ nhận hành vi theo cáo buộc).

Bà Koffler tập trung sự chú ý vào cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025 vừa kết thúc gần đây, nơi Nga thực hành tấn công hạt nhân chiến thuật dưới sự giám sát cá nhân của Tổng thống Putin.

"Thứ Ba tuần trước, khi kết thúc cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược mang tên Zapad-2025, Nga đã mô phỏng một vụ phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật", bà Koffler lưu ý.

Phương Tây lo ngại khả năng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Cùng lúc đó, các chuyên gia Nga coi tuyên bố của bà Koffler là sự cáo buộc vô căn cứ, lưu ý rằng hoạt động tuyên truyền thông tin đang được tiến hành chống lại Nga với mục đích tạo ra hình ảnh một quốc gia có tư tưởng hung hăng.

Moskva kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc từ phương Tây, cho rằng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO đang thổi phồng mối đe dọa từ Nga nhằm phục vụ mục đích chính trị.

Theo Telegraph