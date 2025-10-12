Bánh Trung Thu ở Trung Quốc không bán được cuối cùng sẽ đi đâu? Người trong cuộc tiết lộ 3 cách giải quyết thực sự

Khi màn đêm của Tết Trung thu buông xuống, không chỉ ánh trăng rằm tản mát khắp nơi mà còn có những chiếc bánh trung thu không tìm được chủ nhân. Đối mặt với tình trạng này, các doanh nghiệp đã tìm cách linh hoạt xử lý số bánh tồn đọng.

Một nhân viên tại một chuỗi siêu thị ở Bắc Kinh (Trung Quốc) tiết lộ rằng, sau ngày lễ họ chỉ còn một nửa ngày để bán những chiếc bánh còn lại trước khi phải trả lại cho nhà sản xuất. Mặc dù đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như "mua một tặng một", việc thanh lý toàn bộ số bánh vẫn là một thách thức.

Ảnh minh hoạ

Ở đâu đó tại một nhà máy sản xuất bánh trung thu ở tỉnh Hà Nam, giải pháp được đưa ra là chào bán những chiếc bánh còn thừa với giá chỉ bằng một phần ba giá gốc, thậm chí thấp hơn, cho các siêu thị lân cận. Các cửa hàng này sau đó sẽ tiếp tục bán chúng dưới dạng hàng "xả kho". Đối với một số công ty khác, họ chọn cách phân phối số bánh trung thu còn lại làm quà tặng nhân viên, như một cách để giảm thiểu lãng phí.

Ngoài ra, thị trường "bánh trung thu sắp hết hạn" cũng đang dần trở nên phổ biến. Một nhà buôn ở tỉnh Hà Bắc cho biết, những chiếc bánh còn gần đến hạn sử dụng nhưng vẫn ăn được có thể được thu mua với giá khoảng 1.500 nhân dân tệ (tương đương 5,5 triệu đồng) cho mỗi tấn, và từ đó vẫn còn dư địa để kinh doanh.

Đối với những chiếc bánh trung thu hoàn toàn không bán được, chúng thường được bán cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với giá khoảng 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) mỗi tấn. Sau đó, chúng sẽ được chế biến và trở thành nguyên liệu cho thức ăn dành cho động vật.

Ảnh minh hoạ

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng chỉ rõ, đối với những sản phẩm đã quá hạn, theo quy định phải được các cơ quan quản lý thu gom và xử lý bằng cách "nhuộm màu, làm hỏng hình dạng", để ngăn chặn việc chúng tái lưu thông trên thị trường hoặc tái chế thành thực phẩm khác.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn lan truyền những tin đồn về việc các nhà sản xuất "tái sử dụng" những chiếc bánh không bán được. Có người dẫn chứng rằng, một số bánh trung thu bị nghiền nát và sử dụng làm nhân bánh cho năm tiếp theo, khiến cộng đồng mạng băn khoăn và tranh luận. Câu nói "năm nay ăn nhân của năm ngoái, năm sau ăn nhân của năm nay" đã trở thành đề tài được nhiều người quan tâm.

Nguồn: ETtoday