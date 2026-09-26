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Bangkok trở thành vùng 'thảm họa' lũ lụt, hàng loạt tuyến phố chìm trong biển nước, ôtô chỉ còn thấy nóc

Ánh Ngọc
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Bangkok (Thái Lan) được tuyên bố là khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa sau khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, xe cộ bị nhấn chìm và người dân phải lội qua dòng nước.

Theo Reuters, chính quyền Bangkok ngày 26/9 tuyên bố toàn bộ Thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa do tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Lượng mưa gần 300 mm trút xuống thành phố trong 48 giờ, trong khi cơ quan khí tượng dự báo mưa dông tiếp tục xuất hiện trong những ngày cuối tuần.

Tại nhiều khu vực, nước ngập các tuyến đường lớn, khiến ôtô chỉ còn nhìn thấy phần nóc hoặc bị mắc kẹt giữa dòng nước. Người dân phải lội qua những đoạn đường ngập đến ngang eo để di chuyển. Tình trạng nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại các khu vực gần hệ thống kênh rạch.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cảnh báo tình hình có thể đe dọa tính mạng người dân cũng như gây thiệt hại cho tài sản công và tư nhân. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, đồng thời yêu cầu những hộ sống gần kênh rạch chủ động đưa tài sản lên nơi cao hơn.

Bangkok đối diện thảm họa lũ lụt nghiêm trọng năm 2026 , nhiều tuyến phố ngập sâu - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Bangkok đối diện thảm họa lũ lụt nghiêm trọng năm 2026 , nhiều tuyến phố ngập sâu - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Trong lúc nước tiếp tục dâng, quân đội Thái Lan được huy động tham gia cứu trợ, chuẩn bị nơi trú ẩn và bếp ăn dã chiến. Chính quyền Bangkok cũng sử dụng các trường học làm nơi ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ.

Nhiều người dân tranh thủ đến các siêu thị mua thực phẩm và nhu yếu phẩm để dự phòng. Một số cư dân cho biết họ bất ngờ trước mức độ nghiêm trọng của đợt ngập lần này.

Một cư dân Bangkok chia sẻ với Reuters rằng trước khi được cảnh báo, cô không nghĩ đến việc phải di chuyển đồ đạc lên nơi cao hơn. Khi nước bao quanh khu nhà, cô phải mang hành lý ra ngoài trong điều kiện đường phố đã ngập.

Bangkok đối diện thảm họa lũ lụt nghiêm trọng năm 2026 , nhiều tuyến phố ngập sâu - Ảnh 3.

(Nguồn: @az_intel/X)

Bangkok đối diện thảm họa lũ lụt nghiêm trọng năm 2026 , nhiều tuyến phố ngập sâu - Ảnh 4.

(Nguồn: @bbaitoey.ntn/TikTok)

Dù tình trạng ngập gây ảnh hưởng lớn đến giao thông, sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Bangkok vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan du lịch Thái Lan khuyến cáo hành khách nên dành thêm khoảng 2-3 giờ cho hành trình di chuyển đến sân bay.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, một vùng áp thấp hoạt động trên khu vực miền Trung nước này kết hợp với gió mùa tây nam đang mạnh lên, khiến Bangkok và nhiều khu vực lân cận có nguy cơ tiếp tục xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, kèm khả năng xảy ra lũ quét và nước các tuyến kênh tràn bờ.

Bangkok đối diện thảm họa lũ lụt nghiêm trọng năm 2026 , nhiều tuyến phố ngập sâu - Ảnh 5.

(Ảnh: Reuters)

Chính quyền Bangkok đã chuẩn bị các điểm trú ẩn và hàng triệu bao cát để ứng phó. Người dân tại những khu vực gần kênh rạch, đặc biệt các nhóm dễ bị tổn thương, được khuyến cáo chủ động sơ tán hoặc tìm nơi an toàn nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Đợt mưa hiện nay diễn ra vào cuối mùa mưa tại Thái Lan, trong bối cảnh cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực của nước này.

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Tags

Bangkok

Thái Lan

tình trạng thảm họa

mưa lớn

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