HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảng xếp hạng 300 đại học có cơ hội việc làm tốt nhất thế giới năm 2027: Harvard chỉ đứng thứ 5, Oxford lọt top 3, đứng đầu vẫn là cái tên quen thuộc

Hân Ly
|

Bảng xếp hạng Global Employability University Ranking 2027 vinh danh 300 trường đại học tại 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lựa chọn trường đại học không chỉ quyết định môi trường học tập mà còn có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, những cơ sở đào tạo có khả năng trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho sinh viên đang được các nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm.

Theo bảng xếp hạng Global Employability University Ranking 2027 do Times Higher Education (THE) công bố, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tiếp tục đứng đầu danh sách những trường đại học được các nhà tuyển dụng toàn cầu đánh giá cao nhất về khả năng chuẩn bị cho sinh viên bước vào thị trường lao động.

Bảng xếp hạng Đại học có cơ hội việc làm tốt nhất thế giới năm 2027 - Ảnh 1.

MIT tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng 300 trường đại học có cơ hội việc làm tốt nhất thế giới năm 2027 (Ảnh: MIT)

Bảng xếp hạng do công ty tư vấn nhân sự Emerging xây dựng và được THE công bố độc quyền. Danh sách năm nay gồm 300 trường đại học tại 47 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhà tuyển dụng tham gia đánh giá những trường trong nước cũng như các cơ sở đào tạo quốc tế mà doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

MIT, Stanford tiếp tục dẫn đầu, Oxford vươn lên top 3

MIT giữ nguyên vị trí số 1 so với năm 2026. Bên cạnh các chương trình đào tạo, trường được đánh giá cao nhờ sự kết nối giữa hoạt động học tập, nghiên cứu và doanh nghiệp.

Theo THE, nhiều công ty tham gia đáng kể vào các khóa học và dự án nghiên cứu tại MIT, thường thông qua những chương trình hợp tác kéo dài nhiều năm và trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên của trường cũng đóng góp vào các hoạt động đổi mới, từ phát triển mạng máy tính đến công nghệ sinh học và đầu tư mạo hiểm.

Đại học Stanford tiếp tục đứng thứ 2. Trường nằm tại California, gần Thung lũng Silicon, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn.

Bảng xếp hạng Đại học có cơ hội việc làm tốt nhất thế giới năm 2027 - Ảnh 2.

Đại học Stanford giữ vị trí thứ 2, tiếp tục được các nhà tuyển dụng toàn cầu đánh giá cao (Ảnh: Stanford University)

Theo THE, các công ty do những người có liên hệ với Stanford thành lập tạo ra tổng doanh thu hàng năm hơn 2.700 tỷ USD. Trong số này có Google, Nike, Netflix, Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Instagram và Charles Schwab. Những mối liên hệ giữa trường đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp được xem là một trong những lợi thế của Stanford.

Đại học Oxford là cái tên có bước tiến đáng chú ý nhất trong nhóm đầu. Trường tăng hai bậc, từ vị trí thứ 5 lên thứ 3, trở thành đại diện Anh có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng năm nay.

Oxford cung cấp các dịch vụ hướng nghiệp cho cả sinh viên và cựu sinh viên, bao gồm tư vấn viết CV, thư xin việc, hỗ trợ tìm kiếm cơ hội thực tập và tổ chức hội thảo phát triển kỹ năng. Theo thông tin được THE dẫn từ trường, phần lớn sinh viên Oxford đã có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao hơn sau 6 tháng tốt nghiệp.

Đại học Cambridge giữ nguyên vị trí thứ 4. Sinh viên tốt nghiệp Oxford và Cambridge được các nhà tuyển dụng quốc tế đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, trong đó phương pháp giảng dạy cá nhân hóa tại hai trường được THE nhắc đến như một yếu tố nổi bật.

Đại học Harvard tăng hai bậc, từ vị trí thứ 7 lên thứ 5. Trường có lịch sử lâu đời về nghiên cứu và đổi mới, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao và khởi nghiệp để phát triển những kỹ năng cần thiết cho công việc.

Bảng xếp hạng Đại học có cơ hội việc làm tốt nhất thế giới năm 2027 - Ảnh 3.

Đại học Harvard xếp thứ 5 (Ảnh: Oxfordsummerschools)

Mỹ chiếm 5 vị trí trong top 10

Bảng xếp hạng năm 2027 cho thấy các trường đại học Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế trong nhóm dẫn đầu, với 5 đại diện nằm trong top 10.

Viện Công nghệ California (Caltech) đứng thứ 6, giảm 3 bậc so với năm trước. Đại học Princeton tăng mạnh từ vị trí thứ 14 lên thứ 7, ghi nhận một trong những bước tiến đáng chú ý của bảng xếp hạng.

Đại học Quốc gia Singapore đứng thứ 8, tiếp tục là đại diện hàng đầu của châu Á. ETH Zurich của Thụy Sĩ tăng một bậc lên vị trí thứ 9, trong khi Đại học Tokyo của Nhật Bản đứng thứ 10, tăng một bậc so với năm 2026.

Như vậy, 5 trường Mỹ trong top 10 gồm MIT, Stanford, Harvard, Caltech và Princeton. Hai trường của Anh là Oxford và Cambridge, cùng các đại diện Singapore, Thụy Sĩ và Nhật Bản hoàn thiện nhóm dẫn đầu.

Nhiều trường đại học châu Á, châu Âu góp mặt trong top 20

Ngoài nhóm 10 trường đứng đầu, bảng xếp hạng ghi nhận sự hiện diện đáng kể của các trường đại học tại châu Á và châu Âu.

Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc đứng thứ 11, tăng một bậc so với năm trước. Đại học Kỹ thuật Munich của Đức xếp thứ 12, trong khi Đại học Hoàng gia London đứng thứ 13.

Đại học Columbia tăng 4 bậc lên vị trí thứ 14. Ngược lại, Đại học California, Berkeley giảm từ thứ 6 xuống thứ 15. Đại học Yale tăng mạnh từ vị trí thứ 22 lên thứ 16.

Đại học IE của Tây Ban Nha đứng thứ 17, Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc xếp thứ 18 và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) đứng thứ 19. Đại học Carnegie Mellon của Mỹ khép lại top 20, giảm 5 bậc so với năm 2026.

Theo THE, Pháp, Đức và Trung Quốc nằm trong nhóm quốc gia có nhiều trường đại học được xếp hạng, bên cạnh Anh và Mỹ. Bảng xếp hạng còn có các đại diện từ Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Việc góp mặt trong danh sách được đánh giá cao về khả năng tìm việc làm không đồng nghĩa mọi sinh viên tốt nghiệp đều có thể dễ dàng tìm được công việc phù hợp. Triển vọng nghề nghiệp trên thực tế còn phụ thuộc vào ngành học, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng cá nhân và điều kiện thị trường lao động tại từng quốc gia.

Bảng xếp hạng Global Employability University Ranking 2027 vì vậy là một nguồn tham khảo để người học cân nhắc lựa chọn trường đại học, đặc biệt khi quan tâm đến khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Danh sách đầy đủ bảng xếp hạng bao gồm:

Global Employability Rank 2027 Global Employability Rank 2026 University County/region
1 1 Massachusetts Institute of Technology US
2 2 Stanford University US
3 5 University of Oxford UK
4 4 University of Cambridge UK
5 7 Harvard University US
6 3 California Institute of Technology US
7 14 Princeton University US
8 8 National University of Singapore Singapore
9 10 ETH Zurich Switzerland
10 11 The University of Tokyo Japan
11 12 Peking University China
12 13 Technical University of Munich Germany
13 9 Imperial College London UK
14 18 Columbia University US
15 6 University of California, Berkeley US
16 22 Yale University US
17 17 IE University Spain
18 16 Tsinghua University China
19 19 London School of Economics and Political Science UK
20 15 Carnegie Mellon University US
21 29 University of Chicago US
22 20 University of Toronto Canada
23 32 Duke University US
24 23 Nanyang Technological University Singapore
25 27 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland
26 28 New York University US
27 21 HEC Paris France
28 26 Ecole Polytechnique - Institut Polytechique de Paris France
29 25 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong
30 31 McGill University Canada
31 24 CentraleSupélec - Paris Saclay University France
32 38 University of Melbourne Australia
33 36 University of British Columbia Canada
34 34 Boston University US
35 37 Arizona State University (Tempe) US
36 30 Indian Institute of Technology Delhi India
37 39 Australian National University Australia
38 40 Kyoto University Japan
39 33 Institute of Science Tokyo Japan
40 41 Fudan University China
41 42 University of Hong Kong Hong Kong
42 50 Shanghai Jiao Tong University China
43 35 University of Navarra Spain
44 45 ESCP Business School France
45 43 Indian Institute of Science India
46 46 Bocconi University Italy
47 44 EMLyon Business School France
48 53 Dartmouth College US
49 48 Georgia Institute of Technology US
50 56 University of Manchester UK
51 52 Johns Hopkins University US
52 47 Université Paris-Saclay France
53 64 University of Pennsylvania US
54 49 ESSEC Business School France
55 54 LMU Munich Germany
56 58 University of Sydney Australia
57 67 Zhejiang University China
58 51 Mines ParisTech France
59 57 Indian Institute of Technology Bombay India
60 59 Technical University of Berlin Germany
61 66 Cornell University US
62 55 Sorbonne University France
63 61 EDHEC Business School France
64 69 Brown University US
65 65 King’s College London UK
66 62 KU Leuven Belgium
67 77 National Taiwan University Taiwan
68 63 Monterrey Institute of Technology Mexico
69 70 Karlsruhe Institute of Technology Germany
70 75 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea
71 81 Northwestern University US
72 86 UNSW Sydney Australia
73 78 Delft University of Technology Netherlands
74 98 UCL UK
75 79 University of California, Los Angeles US
76 76 Seoul National University South Korea
77 73 Frankfurt School of Finance and Management Germany
78 71 Heidelberg University Germany
79 72 KTH Royal Institute of Technology Sweden
80 83 Polytechnic University of Milan Italy
81 74 University of Zurich Switzerland
82 60 Erasmus University Rotterdam Netherlands
83 68 Humboldt University of Berlin Germany
84 89 The University of Queensland Australia
85 84 Technical University of Denmark Denmark
86 85 McMaster University Canada
87 93 University of Texas at Austin US
88 94 Chalmers University of Technology Sweden
89 80 University of São Paulo Brazil
90 88 University of Montreal Canada
91 92 Monash University Australia
92 82 University of Science and Technology of China China
93 90 University of Auckland New Zealand
94 96 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea
95 122 University of Waterloo Canada
96 113 Université Paris-Dauphine - PSL University France
97 99 Arts et Métiers France
98 97 Karolinska Institute Sweden
99 87 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan
100 107 Chinese University of Hong Kong Hong Kong
101 130 University of Warwick UK
102 103 RWTH Aachen University Germany
103 102 University of Amsterdam Netherlands
104 91 Florida Institute of Technology US
105 110 Sungkyunkwan University SKKU South Korea
106 112 Northeastern University US
107 111 Technion - Israel Institute of Technology Israel
108 104 University of Michigan - Ann Arbor US
109 101 University of Helsinki Finland
110 100 Utrecht University Netherlands
111 129 Universitat Ramon Llul Spain
112 118 École des Ponts ParisTech France
113 124 Texas A&M University US
114 142 University of Edinburgh UK
115 123 National Autonomous University of Mexico Mexico
116 95 Rice University US
117 106 University of Oslo Norway
118 126 Free University of Berlin Germany
119 115 Carlos III University of Madrid Spain
120 150 The University of Osaka Japan
121 105 University of Vienna Austria
122 109 Keio University Japan
123 114 Aarhus University Denmark
124 108 Stockholm University Sweden
125 119 Yonsei University South Korea
126 117 Autonomous University of Barcelona Spain
127 127 Nanjing University China
128 132 Eindhoven University of Technology Netherlands
129 116 University of Lausanne Switzerland
130 120 University of Basel Switzerland
131 128 Goethe University Frankfurt Germany
132 121 University of Hamburg Germany
133 125 University of Mannheim Germany
134 139 University of St Andrews UK
135 137 University of California, San Diego US
136 146 University of Southern California US
137 135 Leiden University Netherlands
138 140 Korea University South Korea
139 143 Boston College US
140 134 Indian Institute of Technology Kharagpur India
141 149 Babson College US
142 138 University of Cologne Germany
143 151 Michigan State University US
144 133 Ghent University Belgium
145 136 Tufts University US
146 141 Chemnitz University of Technology Germany
147 131 University of Bern Switzerland
148 152 Georgetown University US
149 148 Aalto University Finland
150 155 City University of Hong Kong Hong Kong
151 147 Autonomous University of Madrid Spain
152 145 University of Technology Sydney Australia
153 144 Waseda University Japan
154 156 Complutense University of Madrid Spain
155 159 University of Birmingham UK
156 157 Tongji University China
157 169 University of St Gallen Switzerland
158 154 American University of Beirut Lebanon
159 153 Southern University of Science and Technology (SUSTech) China
160 164 Qatar University Qatar
161 160 King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Saudi Arabia
162 161 Emory University US
163 158 University of Alberta Canada
164 173 Copenhagen Business School Denmark
165 163 Norwegian University of Science and Technology Norway
166 175 University of North Carolina at Chapel Hill US
167 177 University of Illinois at Urbana-Champaign US
168 171 University of Ottawa Canada
169 162 University of Chile Chile
170 166 Nagoya University Japan
171 165 University of Buenos Aires Argentina
172 167 TU Wien Austria
173 179 Purdue University West Lafayette US
174 170 Charles University Czechia
175 168 National Tsing Hua University Taiwan
176 174 Aalborg University Denmark
177 172 Queensland University of Technology Australia
178 176 Indian Institute of Technology Madras India
179 180 University of Florida US
180 178 Huazhong University of Science and Technology China
181 183 University of California, San Francisco US
182 185 Vanderbilt University US
183 184 Macquarie University Australia
184 181 Trinity College, Dublin Ireland
185 182 Technical University of Darmstadt Germany
186 189 Indian Institute of Technology Kanpur India
187 192 Case Western Reserve University US
188 190 Queen's University Canada
189 194 Télécom Paris - Institut Polytechnique de Paris France
190 187 Penn State (Main campus) US
191 200 Durham University UK
192 195 University of Stuttgart Germany
193 197 George Washington University US
194 204 University of Bristol UK
195 199 Ecole Centrale de Lyon France
196 188 Simon Fraser University Canada
197 193 Cardiff University UK
198 206 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile
199 219 University of Washington US
200 201 Ecole normale supérieure Paris-Saclay - Paris Saclay University France
201 203 Rutgers University-New Brunswick US
202 202 King Abdulaziz University Saudi Arabia
203 196 University of Victoria Canada
204 191 Khalifa University UAE
205 198 University of Freiburg Germany
206 213 Polytechnic University of Turin Italy
207 210 Uppsala University Sweden
208 209 Koc University Turkey
209 208 University of Bologna Italy
210 214 Washington University in Saint Louis US
211 212 Sabanci University Turkey
212 215 Getulio Vargas Foundation Brazil
213 218 University of Bonn Germany
214 211 University of the Andes, Colombia Colombia
215 0 Brigham Young University US
216 232 Université Grenoble Alpes France
217 221 TU Dresden Germany
218 226 Montpellier University France
219 227 University of Bath UK
220 207 Mohammed VI Polytechnic University Morocco
221 217 University of Gothenburg Sweden
222 225 United Arab Emirates University UAE
223 224 Middle East Technical University Turkey
224 220 Universidad Autónoma del Estado de Mexico (UAEMex) Mexico
225 0 Hokkaido University Japan
226 229 University of Notre Dame US
227 230 Rensselaer Polytechnic Institute US
228 222 Abu Dhabi University UAE
229 0 Harbin Institute of Technology China
230 251 Birla Institute of Technology India
231 238 University College Dublin Ireland
232 0 Beihang University China
233 233 Kingston University UK
234 0 Beijing Foreign Studies University China
235 231 University of Cape Town South Africa
236 0 Hanyang University South Korea
237 249 York University Canada
238 251 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong
239 239 University of Campinas Brazil
240 0 King Fahd University of Petroleum and Minerals Saudi Arabia
241 216 American University in Dubai UAE
242 228 Tohoku University Japan
243 247 New Jersey Institute of Technology US
244 0 University of Malaya Malaysia
245 0 Sao Paulo State University Brazil
246 236 Beijing Institute of Technology China
247 237 Stellenbosch University South Africa
248 235 Brandeis University US
249 223 Sapienza University of Rome Italy
250 248 Western University Canada
251 251 Aix-Marseille University France
252 0 Université Catholique de Louvain Belgium
253 251 University of Erlangen-Nuremberg Germany
254 234 Wuhan University China
255 241 Istanbul Technical University Turkey
256 243 University Adolfo Ibanez Chile
257 240 University of Indonesia Indonesia
258 244 Manipal Academy of Higher Education India
259 0 Pontifical Catholic University of Peru Peru
260 0 University of Warsaw Poland
261 0 Tel Aviv University Israel
262 250 RMIT University Australia
263 0 University of the Witwatersrand South Africa
264 0 Vienna University of Economics and Business Austria
265 0 King Saud University Saudi Arabia
266 0 Federal University of Rio Grande do Sul Brazil
267 246 Institut Teknologi Bandung Indonesia
268 251 American University in Cairo Egypt
269 0 Beijing Normal University China
270 0 Czech Technical University in Prague Czechia
271 245 Chulalongkorn University Thailand
272 0 University of Delhi India
273 0 Pontifical Catholic University of São Paulo Brazil
274 0 University of Santiago USACH Chile
275 0 Bilkent University Turkey
276 242 University of Bergen Norway
277 0 Boğaziçi University Turkey
279 Warsaw University of Technology Poland
280 0 Jagiellonian University Poland
281 0 Indian Institute of Technology Roorkee India
282 0 Cairo University Egypt
283 0 Indian Institute of Technology Guwahati India
284 0 University of Tartu Estonia
283 0 California Polytechnic University, San Luis Obispo US
284 0 Illinois Institute of Technology US
285 0 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia
286 0 International Institute of Information Technology Hyderabad India
287 0 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro Brazil
288 0 American University of Sharjah UAE
289 0 University of Barcelona Spain
290 0 Leibniz University Hannover Germany
291 0 Federal University of Minas Gerais Brazil
292 0 Toronto Metropolitan University Canada
293 0 Anna University India
294 0 University of Concepcion Chile
295 0 Newcastle University UK
296 0 Buenos Aires Institute of Technology Argentina
297 0 Ain Shams University Egypt
299 0 Federal University of Rio de Janeiro Brazil
300 0 Chongqing University China

Nguồn: Times Higher Education

Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng sàn gỗ
Tags

đại học

bảng xếp hạng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại