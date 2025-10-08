Hiện Lực lượng quân đội Thái Lan đã được huy động tham gia truy bắt nhóm cướp có vũ trang đã nổ súng bắn bị thương một binh sĩ trong vụ cướp tiệm vàng trị giá khoảng 24 triệu baht (hơn 19 tỷ đồng) tại trung tâm thương mại Big C ở huyện Su-ngai Kolok, tỉnh Narathiwat, vào tối 5/10.

Theo Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của quân đội Thái Lan, nạn nhân là Trung sĩ Burit Radachai, 27 tuổi, bị trúng nhiều phát đạn trong lúc đang mua sắm tại trung tâm thương mại - đúng thời điểm băng nhóm tấn công cửa hàng vàng.

Các viên đạn trúng vào ngực, chân và sượt qua cổ khiến anh bị thương nặng, nhưng may mắn vẫn còn sống và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Thiếu tướng Winthai cho biết vụ cướp này được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trước đó, nhóm cướp đã đánh cắp hai chiếc xe bán tải để sử dụng trong quá trình gây án và tẩu thoát. Chúng còn rải đinh thép và đặt chất nổ dọc tuyến đường rút lui nhằm ngăn cản lực lượng truy đuổi.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 18h29 ngày 5/10, khi khoảng 10 kẻ bịt mặt mặc đồ đen, mang súng, xông vào trung tâm thương mại Big C. Chúng khống chế nhân viên bảo vệ, chĩa súng đe dọa nhân viên tiệm vàng, sau đó cướp đi khoảng 6,1 kg vàng tương đương 24 triệu baht (19 tỷ đồng)

Một bảo vệ 30 tuổi bị nhóm cướp bắt giữ trong thời gian ngắn và sau đó được giải cứu, nhưng phải nhập viện do sốc tâm lý nặng.

Cảnh sát điều tra đã phát hiện hai xe bán tải nghi là phương tiện gây án, bị bỏ lại trong đồn điền cọ dầu cách biên giới Thái Lan - Malaysia khoảng 1 km.

Giới chức nhận định vụ cướp này không chỉ nhằm mục đích cướp tài sản. Những vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây, bao gồm các vụ tấn công ATM đồng loạt hồi tháng 8 và vụ cướp tiệm vàng lớn tại tỉnh Songkhla năm 2019.

Nguồn: Bangkok Post