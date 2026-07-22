HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bằng Kiều đón hạnh phúc tuổi 53 bên vợ cũ và bạn bè ở Mỹ

Tùng Ninh
|

Bằng Kiều tỏ ra vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện.

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ clip quay cảnh Bằng Kiều đón sinh nhật tuổi 53 bên bạn bè, người thân và gia đình tại Mỹ.

Bằng Kiều đón hạnh phúc tuổi 53 bên vợ cũ và bạn bè ở Mỹ- Ảnh 1.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hôm nay, các thành viên trong Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh tụ họp tại nhà Bà Nội (mẹ ruột Bằng Kiều) để mừng sinh nhật muộn của ông bạn Bằng Kiều.

Bà Nội trổ tài nấu món bún "danh bất hư truyền" mà dân Hà Nội vẫn hay gọi vui là "bún chửi" để đãi cả nhà. Nghe tên thì có vẻ hơi "đáng sợ", nhưng không khí hôm nay lại hoàn toàn ngược lại: ấm áp, rộn ràng và đầy ắp tiếng cười.

Đôi khi hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần một tô bún nóng hổi, những người thân quen ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa… vậy là đủ để tạo nên một ngày thật đáng nhớ".

Bằng Kiều đón hạnh phúc tuổi 53 bên vợ cũ và bạn bè ở Mỹ- Ảnh 2.

Trong đoạn clip, Bằng Kiều tỏ ra vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện khi được thổi nến sinh nhật bên cạnh đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, vợ cũ, mẹ ruột, mẹ vợ cũ và các con trai.

Danh hài Thúy Nga nói: "Năm nay sinh nhật anh Bằng Kiều rất đông vui, hiếm khi anh Kiều tổ chức sinh nhật ở bên Mỹ này. Bà Nội quyết định nấu bún chửi đậm chất Hà Nội để đãi con cháu nhưng chắc nấu xong mệt quá nên nãy giờ vào đây chưa thấy bà chửi phát nào. Chúc anh Bằng Kiều luôn được khán giả yêu thương, nhiều show và ngày càng dài hơn, cao hơn".

Diễn viên Trương Minh Cường bày tỏ: "Chúc anh Bằng Kiều sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và năm nào cũng đón một sinh nhật lớn thế này".

Bằng Kiều đón hạnh phúc tuổi 53 bên vợ cũ và bạn bè ở Mỹ- Ảnh 3.

Ca sĩ Ngọc Anh nói: "Em chỉ chúc anh Kiều sức khỏe. Cứ mạnh khỏe là được rồi, không có sức khỏe là không bay show nổi đâu chứ chưa nói đến hát. Cả gia đình ở đây ai cũng thương anh Kiều và Bà Nội.

Hôm nay phải cảm ơn Bà Nội đã nấu bún chửi đãi con cháu, nói là bún chửi nhưng thực ra là bún thương vì bà nấu rất ngon, ăn xong là thấy thương bà. Nói đúng ra đây là món bún dọc mùng Ngô Sĩ Liên. Ở bên Mỹ này nhiều người chưa được ăn món bún dọc mùng này bao giờ, giờ mới được ăn. Nếu không có Bà Nội thì khó mà được ăn món này".

Bà Tổ giới nghệ sĩ cải lương được một NSND tặng nhà: Từ chối thẳng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

sao Việt

Bằng Kiều

Trizzie Phương Trinh

mẹ bằng kiều

vợ Bằng Kiều

nhà Bằng Kiều

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại