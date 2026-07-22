Bảng học phí ôn chứng chỉ tiếng Anh đang khiến nhiều phụ huynh "sợ toát mồ hôi": Có nhất thiết phải mạnh tay đến mức này không?

Khi nhận bảng dự toán học phí để theo học chương trình hướng đến mục tiêu 1.500+, phụ huynh không khỏi bất ngờ trước tổng chi phí.

Những năm gần đây, cùng với xu hướng săn học bổng, xét tuyển quốc tế và tuyển sinh đại học bằng phương thức kết hợp, ngày càng nhiều học sinh THPT đầu tư ôn luyện các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT hay AP ngay từ sớm. Bên cạnh những lợi thế về cơ hội học tập, chi phí để theo đuổi các chứng chỉ này cũng trở thành vấn đề được nhiều gia đình quan tâm.

Tuy nhiên, chi phí ôn luyện không cố định mà phụ thuộc vào mục tiêu điểm số, năng lực của học sinh và lộ trình học, từ tự học với tài liệu miễn phí đến các khóa luyện thi chuyên sâu có học phí hàng trăm triệu đồng.

Bảng học phí ôn thi SAT được một phụ huynh tiết lộ cho thấy: Để theo học trọn lộ trình hướng đến mục tiêu SAT 1.550+, của của mình có thể phải chi khoảng 159 triệu đồng sau ưu đãi, chưa bao gồm lệ phí thi và các khoản phát sinh khác.

Người này cho biết con vừa hoàn thành lớp 9 và đạt 1.140 điểm trong bài kiểm tra đầu vào. Tuy nhiên, khi nhận bảng dự toán học phí để theo học chương trình hướng đến mục tiêu 1.500+, phụ huynh đã rất bất ngờ trước tổng chi phí.

Được biết, đây là chương trình ôn luyện theo mô hình lớp nhỏ (khoảng 7 học sinh/lớp), giáo viên bám sát từng em và xây dựng lộ trình hướng tới mục tiêu đầu ra cụ thể, nên chi phí cũng cao hơn các khóa học đại trà.

Bà mẹ đặt ra câu hỏi: Với những gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, liệu việc theo đuổi các chứng chỉ quốc tế như SAT hay IELTS có đang trở thành một cuộc đua quá tốn kém? Ngoài ra, chị cũng chia sẻ, thế hệ học sinh bây giờ có một thứ vũ khí cực mạnh: Công nghệ và Tài nguyên miễn phí, vậy nên, ôn luyện qua trung tâm chưa hẳn là con đường duy nhất. Con chị cũng đang theo đuổi cách tự học này.

Bảng chi phí gây chú ý. Ảnh: FBNV

"Liệu cơm gắp mắm"

Không ít phụ huynh thừa nhận mức học phí trên là con số không nhỏ, đặc biệt với những gia đình có từ hai con trở lên hoặc còn nhiều khoản chi tiêu khác. Theo họ, việc đầu tư cho giáo dục là cần thiết nhưng cũng phải cân đối với khả năng tài chính, tránh tạo áp lực quá lớn cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Tuy nhiên, như người mẹ nói trên đã chia sẻ, cần nhìn nhận bảng học phí trên như một lựa chọn, thay vì coi đó là con đường bắt buộc để đạt điểm SAT cao. Các khóa học có lộ trình bài bản, giáo viên theo sát và cam kết đầu ra thường đi kèm chi phí cao hơn, phù hợp với những gia đình có điều kiện và mong muốn tiết kiệm thời gian.

Nếu muốn tiết kiệm thì hiện nay người học có rất nhiều nguồn tài liệu miễn phí hoặc chi phí thấp để tự ôn luyện nếu có tính kỷ luật và biết xây dựng kế hoạch học tập.

Thực tế, SAT là kỳ thi được College Board công bố khá nhiều tài liệu chính thức. Học sinh có thể làm quen với cấu trúc đề thông qua Bluebook, ứng dụng thi thử miễn phí do chính đơn vị tổ chức phát hành. Bên cạnh đó, Khan Academy cũng cung cấp chương trình luyện SAT miễn phí, được xây dựng với sự hợp tác của College Board, giúp người học luyện tập theo từng kỹ năng và theo dõi tiến bộ.

Ngoài ra, nhiều giáo viên và cựu thí sinh đạt điểm cao thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, bài giảng và bộ đề trên YouTube, các diễn đàn học tập hoặc mạng xã hội. Nếu biết chọn lọc nguồn học uy tín, học sinh hoàn toàn có thể tự xây dựng lộ trình phù hợp với năng lực của mình.

Điều quyết định kết quả các chứng chỉ tiếng Anh không chỉ nằm ở số tiền đầu tư mà còn phụ thuộc vào nền tảng tiếng Anh, tư duy đọc hiểu, khả năng phân tích và sự kiên trì luyện tập trong thời gian dài. Các khóa học có thể giúp rút ngắn thời gian hoặc hệ thống hóa kiến thức, nhưng không thể thay thế sự chủ động của người học.

Đối với những học sinh có điều kiện kinh tế hạn chế nhưng vẫn mong muốn chinh phục điểm cao, nhiều người khuyến nghị nên bắt đầu từ việc củng cố tiếng Anh học thuật, luyện đọc mỗi ngày, tận dụng tối đa các tài liệu miễn phí, đồng thời cân nhắc tham gia các khóa học ngắn hạn ở những phần còn yếu thay vì đăng ký toàn bộ lộ trình ngay từ đầu. Đây cũng là cách giúp giảm đáng kể chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Không thể phủ nhận, nếu điều kiện tài chính cho phép, việc đầu tư vào một khóa học chất lượng với giáo viên giàu kinh nghiệm là lựa chọn đáng cân nhắc. Song với phần lớn học sinh, 160 triệu đồng không phải là "tấm vé" duy nhất để chạm mốc SAT 1.500+. Trong thời đại công nghệ, tài nguyên học tập ngày càng phong phú, khoảng cách giữa người có điều kiện và người biết tự học đang dần được thu hẹp. Cuối cùng, yếu tố quyết định vẫn là năng lực, sự bền bỉ và phương pháp học phù hợp của mỗi học sinh.



