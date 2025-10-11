Theo ghi nhận, xe Super Cub C125 của hãng Honda trong tháng 10/2025 vẫn bán ra thị trường 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt. Trong đó có 3 tùy chọn màu sắc đi kèm như: Xanh xám, đen và xanh dương.

So với tháng 9/2025, giá niêm yết của xe Honda Super Cub C125 trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục bán với mức giá 86.292.000 đồng và phiên bản đặc biệt tiếp tục bán với mức giá 87.273.818 đồng.

Honda Super Cub C125 phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda Super Cub C125 là phiên bản nâng cấp hiện đại của huyền thoại Super Cub, kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cổ điển và công nghệ tiên tiến. Xe giữ nguyên phong cách retro đặc trưng với đèn tròn, yên rời và kiểu dáng hoài cổ, nhưng được hoàn thiện bằng chất liệu cao cấp và đường nét tinh tế.

Super Cub C125 được trang bị động cơ 125cc, phun xăng điện tử PGM-FI, cho khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, xe còn tích hợp Smart Key, hệ thống đèn LED toàn phần và khung sườn cải tiến, mang lại trải nghiệm lái êm ái, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy phong cách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự hoài cổ, đẳng cấp và độc đáo.

Tại các đại lý, giá xe máy Super Cub C125 trong tháng 10/2025 không có sự biến động mới nào. Mức giá thực tế cao hơn khoảng 6.208.000 - 6.226.182 đồng so với tháng giá niêm yết của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Xanh xám 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Xanh dương 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Phiên bản đặc biệt Đen 87.273.818 93.500.000 6.226.182

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí bảo hiểm dân sự và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào thời điểm của các đại lý Honda và các khu vực bán xe.



