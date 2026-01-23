Trên thị trường, nhiều thương hiệu xe máy điện được ưa chuộng với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và mức giá khác nhau.

Tuy nhiên, giá xe máy điện tại các đại lý có thể dao động tùy thuộc vào thời điểm mua và chính sách khuyến mãi của từng nơi, điều này có thể khiến người tiêu dùng băn khoăn khi lựa chọn.

Theo ghi nhận, các mẫu xe điện của VinFast đang được bán với giá hấp dẫn, kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Cùng lúc đó, giá xe máy điện của hãng Yadea cũng đang được điều chỉnh xuống thấp hơn mức giá đề xuất nhằm kích cầu tiêu dùng.

Mẫu xe điện Yamaha Neos hiện có giá thấp hơn 15 triệu đồng so với giá đề xuất, trong khi mẫu xe điện Honda Icon:e cũng giảm gần 10 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Cụ thể:

Giá xe Yamaha Neos bán đề xuất 49.091.000 đồng, giá bán tại đại lý là 34.000.000 đồng.

Xe Honda ICON e có giá bán đề xuất 26.800.000 đồng và tại đại lý là 17.000.000 đồng (chưa bao gồm pin).

Bảng giá xe máy điện mới nhất tháng 1/2026

Bảng giá xe máy điện Vinfast 2026 Mẫu xe Giá niêm yết (VNĐ) Giá bao giấy (VNĐ) Vinfast Evo200 Lite 22.000.000 24.500.000 Vinfast Evo Lite Neo 14.400.000 15.500.000 Vinfast Evo Grand 21.000.000 23.500.000 Vinfast Evo Grand Lite 18.000.000 20.400.000 Vinfast Feliz Neo 22.400.000 24.900.000 Vinfast Klara Neo 28.800.000 31.400.000 Vinfast Klara S2 36.500.000 39.300.000 Vinfast Vento Neo 32.000.000 34.700.000 Bảng giá xe máy điện Yadea 2026 Yadea Voltguard U 45.990.000 51.000.000 Yadea Voltguard P 27.990.000 30.600.000 Yadea ODORA S 18.490.000 20.900.000 Yadea ODORA PRO 21.490.000 24.000.000 Yadea Velax 29.900.000 32.600.000 Yadea Vigor 17.990.000 20.400.000 Bảng giá xe máy điện Yamaha 2026 Yamaha Neos 49.091.000 40.000.000 Bảng giá xe máy điện Honda 2026 Honda ICON e: 26.800.000 21.000.000 Honda CUV e: 45.000.000 48.700.000 Bảng giá xe máy điện Dat bike 2026 Quantum S1 49.900.000 55.000.000 Quantum S2 42.900.000 47.800.000 Quantum S3 34.900.000 37.600.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.