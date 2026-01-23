Trên thị trường, nhiều thương hiệu xe máy điện được ưa chuộng với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và mức giá khác nhau.
Tuy nhiên, giá xe máy điện tại các đại lý có thể dao động tùy thuộc vào thời điểm mua và chính sách khuyến mãi của từng nơi, điều này có thể khiến người tiêu dùng băn khoăn khi lựa chọn.
Theo ghi nhận, các mẫu xe điện của VinFast đang được bán với giá hấp dẫn, kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Cùng lúc đó, giá xe máy điện của hãng Yadea cũng đang được điều chỉnh xuống thấp hơn mức giá đề xuất nhằm kích cầu tiêu dùng.
Mẫu xe điện Yamaha Neos hiện có giá thấp hơn 15 triệu đồng so với giá đề xuất, trong khi mẫu xe điện Honda Icon:e cũng giảm gần 10 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Cụ thể:
Giá xe Yamaha Neos bán đề xuất 49.091.000 đồng, giá bán tại đại lý là 34.000.000 đồng.
Xe Honda ICON e có giá bán đề xuất 26.800.000 đồng và tại đại lý là 17.000.000 đồng (chưa bao gồm pin).
Bảng giá xe máy điện mới nhất tháng 1/2026
|Bảng giá xe máy điện Vinfast 2026
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (VNĐ)
|Giá bao giấy (VNĐ)
|Vinfast Evo200 Lite
|22.000.000
|24.500.000
|Vinfast Evo Lite Neo
|14.400.000
|15.500.000
|Vinfast Evo Grand
|21.000.000
|23.500.000
|Vinfast Evo Grand Lite
|18.000.000
|20.400.000
|Vinfast Feliz Neo
|22.400.000
|24.900.000
|Vinfast Klara Neo
|28.800.000
|31.400.000
|Vinfast Klara S2
|36.500.000
|39.300.000
|Vinfast Vento Neo
|32.000.000
|34.700.000
|Bảng giá xe máy điện Yadea 2026
|Yadea Voltguard U
|45.990.000
|51.000.000
|Yadea Voltguard P
|27.990.000
|30.600.000
|Yadea ODORA S
|18.490.000
|20.900.000
|Yadea ODORA PRO
|21.490.000
|24.000.000
|Yadea Velax
|29.900.000
|32.600.000
|Yadea Vigor
|17.990.000
|20.400.000
|Bảng giá xe máy điện Yamaha 2026
|Yamaha Neos
|49.091.000
|40.000.000
|Bảng giá xe máy điện Honda 2026
|Honda ICON e:
|26.800.000
|21.000.000
|Honda CUV e:
|45.000.000
|48.700.000
|Bảng giá xe máy điện Dat bike 2026
|Quantum S1
|49.900.000
|55.000.000
|Quantum S2
|42.900.000
|47.800.000
|Quantum S3
|34.900.000
|37.600.000
Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.