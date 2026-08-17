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Bảng giá xe máy điện Honda tháng 8/2026

Phan Hoàng/VTC News
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Cập nhật giá xe máy điện Honda, chi tiết từng phiên bản mới nhất tháng 8/2026.

Hiện danh mục xe máy điện Honda tại Việt Nam gồm ba mẫu chính là ICON e:, CUV e: và UC3. Mỗi mẫu xe hướng tới một nhóm khách hàng khác nhau, với những ưu điểm và trang bị riêng.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện có giá bán dễ tiếp cận nhất trong danh mục của Honda. Xe sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau, công suất 1,5 kW, cho tốc độ tối đa 48 km/h.

ICON e: sử dụng pin lithium, cho phạm vi hoạt động tối đa 71 km/lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Bộ pin có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc sạc tại nhà.

Ở phân khúc cao hơn, Honda CUV e: sử dụng hệ thống pin Honda Mobile Power Pack e: với khả năng đổi pin tại các trạm đổi pin. Xe được trang bị hai pin, cho quãng đường di chuyển tối đa 73 km/lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

CUV e: sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 6 kW, tốc độ tối đa 80 km/h, đi kèm ba chế độ vận hành và chức năng hỗ trợ lùi.

Mẫu xe cũng sở hữu loạt trang bị cao cấp như chìa khóa thông minh, màn hình TFT 7 inch tích hợp Honda RoadSync Duo, GPS hỗ trợ dẫn đường trực tiếp trên màn hình cùng nhiều tính năng kết nối thông minh khác. Hệ thống phanh CBS góp phần tăng cường khả năng kiểm soát và an toàn khi vận hành.

Honda UC3 nằm ở phân khúc cao cấp, sở hữu nhiều trang bị tương đồng với CUV e: nhưng mang phong cách maxi-scooter.

Xe sử dụng pin LFP, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 120 km/lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khác với CUV e:, hệ thống pin của UC3 không hỗ trợ đổi pin.

Honda UC3 được trang bị động cơ điện công suất tối đa 6 kW, tốc độ tối đa 82 km/h.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 8/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (VNĐ) Giá tại đại lý (VNĐ) Mức chênh lệch (VNĐ)
ICON e: (chưa kèm pin) 20,520,000 15,500,000 -5,020,000
CUV e: (chưa gồm pin) 44,181,818 40,500,000 -3,681,818
UC3 56,545,455 55,000,000 -1,545,455

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

honda

Honda ICON e:

xe điện

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