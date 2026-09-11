Cập nhật mới nhất giá xe máy điện Honda, chi tiết từng phiên bản tháng 9/2026.

Trên thị trường Honda Việt Nam hiện phân phối 3 mẫu xe máy điện gồm Honda ICON e:, Honda CUV e: và Honda UC3. Mức giá giữa các mẫu xe có sự chênh lệch đáng kể, do khác biệt về thiết kế, công suất, công nghệ và chính sách pin.

Honda ICON e:

Honda ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá bán thấp nhất của Honda tại thị trường Việt Nam, hướng tới đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển và linh hoạt khi di chuyển hằng ngày trên phố.

Honda ICON e: có thiết kế nhỏ gọn. (Ảnh: Honda Khánh An)

Honda ICON e: có thiết kế trẻ trung, kích thước tổng thể 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt Nam.

Xe được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW tích hợp ở bánh sau, cho công suất tối đa 1,81 kW và mô-men xoắn cực đại 85 Nm.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin lithium 48V x 30,6 Ah, cho quãng đường di chuyển khoảng 71 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin dễ dàng tháo rời để sạc.

Trong tháng 9 này, Honda Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi tặng 2 triệu đồng cho khách hàng mua Honda ICON e:.

Bảng giá xe máy điện Honda ICON e: tháng 9/2026

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (VAT 8%) Honda ICON e: phiên bản Thể thao Xanh/xám 20.912.727 VNĐ

(bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin) Honda ICON e: phiên bản Đặc biệt Bạc nhám 20.716.363 VNĐ

(bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin) Honda ICON e: phiên bản Cao cấp Đen xám/Trắng xám/Đỏ xám 20.520.000 VNĐ

(bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin)

Honda CUV e:

Honda CUV e: là mẫu xe máy điện cao cấp của Honda Việt Nam có giá bán 44.181.818 đồng (không kèm pin). Honda CUV e: có thiết kế tổng thể đơn giản với 2 màu đen trắng. Xe được trang bị màn hình TFT 7-inch hiển thị rõ nét.

Honda CUV e: là mẫu xe máy điện cao cấp của Honda Việt Nam. (Ảnh: Honda Giáp Bình Dương)

Xe máy điện Honda CUV e: trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau cho công suất định mức 4,2 kW và công suất tối đa 6 kW. Honda CUV e: sử dụng hai pin Lithium-ion Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và hoán đổi linh hoạt.

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp 3 chế độ gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm. Đặc biệt, xe có chức năng lùi xe giúp xoay trở dễ dàng trong không gian hẹp.

Bảng giá xe máy điện Honda CUV e: tháng 9/2026

1. Giá bán xe kèm pin 63.818.182 VNĐ (VAT 8%) 2. Giá bán xe không kèm pin 44.181.818 VNĐ (VAT 8%) 2.1. Gói thuê pin (sạc tại nhà) 245.455 VNĐ/tháng (VAT 8%) 2.2. Gói dùng Trạm đổi pin 343.637 VNĐ/tháng (VAT 8%)

Honda UC3

Honda UC3 là mẫu xe điện cao cấp nhất trong danh mục xe máy điện Honda tại Việt Nam. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa 82 km/h và pin LFP cho quãng đường khoảng 120 km mỗi lần sạc.Xe sử dụng pin LFP dung lượng 3,174 kWh, đạt chuẩn chống nước IP67.

Honda UC3. (Ảnh: Honda)

Honda UC3 sở hữu tiện ích hiện đại với màn hình TFT 5 inch tích hợp công nghệ Honda RoadSync kết nối Bluetooth với điện thoại để nhận thông báo và điều hướng xe.

Ngoài ra, xe máy điện Honda UC3 cũng có 3 chế độ lái khác nhau và chế độ lùi xe tiện lợi. Hệ thống phanh kết hợp CBS (phanh đĩa trước, cơ sau) giúp tăng độ an toàn.

Bảng giá xe máy điện Honda UC3 tháng 9/2026

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (VAT 8%) Giá kích cầu (VAT 8%) Honda UC3 phiên bản Đặc biệt Đen thiên thạch 79.920.000 VNĐ 57.920.000 VNĐ Honda UC3 phiên bản Tiêu chuẩn Xanh ngọc trai/Tahiti- Trắng ngọc trai 78.545.455 VNĐ 56.545.455 VNĐ

Lưu ý, mức giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm, từng đại lý.