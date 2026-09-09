HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 9/2026

PV/VTC News
|

Cập nhật chi tiết bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 9/2026 đầy đủ các phiên bản.

Honda Vision là mẫu xe tay ga phổ thông phổ biến tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế nhỏ gọn, giá thành hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu. Thân xe thiết kế nhỏ gọn, dễ dắt và điều khiển, phù hợp với vóc dáng người Việt Nam.

Phía trước xe nổi bật với các đường nét thiết kế ba chiều kết hợp cùng đèn trang trí LED và hệ thống đèn trước sử dụng thấu kính xám khói mạnh mẽ, tạo nên tổng thể trẻ trung, hiện đại. Không chỉ thiết kế hiện đại, Honda Vision còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy, kích thước rộng rãi và tích hợp cổng sạc USB loại C tiện dụng.

- Ảnh 1.

Honda Vision sở hữu thiết kế nhỏ gọn. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Về khả năng vận hành, Honda Vision sử dụng động cơ eSP với thiết kế nhỏ gọn, 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) giúp tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ được Honda công bố ở mức 1,82 lít/100 km.

Bên cạnh đó, Honda Vision còn sở hữu động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop), giảm thiểu ma sát và khả năng đốt cháy hoàn hảo.

Tại thị trường Việt Nam, Honda Vision cung cấp 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao.

Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 9/2026

Theo khảo sát, giá xe Honda Vision tháng 9/2026 dao động từ 31,5 - 36,8 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, Honda Vision phiên bản Thể thao có giá đề xuất cao nhất với 36,8 triệu đồng. Honda Vision phiên bản Tiêu chuẩn có mức giá đề xuất thấp nhất 31,5 triệu đồng.

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (Đơn vị: VND)
Honda Vision phiên bản Tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545
Honda Vision phiên bản Cao cấp Đỏ xám 33.175.637
Honda Vision phiên bản Đặc biệt Nâu xám 34.550.182
Honda Vision phiên bản Thể thao Bạc đen/Đen/Xám đen 36.808.363

Lưu ý, giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km
Tags

Honda Vision

thị trường Việt Nam

honda

VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại