HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảng giá xe Honda SH125i mới nhất tháng 9/2026

Linh Nga/VTC News
|

Cập nhật chi tiết bảng giá xe Honda SH125i đầy đủ các phiên bản mới nhất tháng 9/2026.

Honda SH125i là dòng xe tay ga cao cấp nổi bật, sở hữu thiết kế sang trọng và khả năng vận hành bền bỉ. Tại thị trường Việt Nam, Honda SH125i được xem như “ông vua” trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Honda SH125i 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT hiện đại của Honda Việt Nam. Màn hình TFT với chất lượng hình ảnh vượt trội, có thể hiển thị nhiều thông số với màu sắc phong phú và chân thực, nâng cao trải nghiệm lái.

Honda SH125i 2026 giới thiệu bảng màu mới với ba tùy chọn: Xanh cá tính, xám thể thao và trắng thanh lịch. Kích thước xe được giữ nguyên với chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.090 x 739 x 1.156 mm, trục cơ sở 1.353 mm. Chiều cao yên đạt 799 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 146 mm. Dung tích bình xăng 7 lít.

- Ảnh 1.

Honda SH125i phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Cụm đèn LED được thiết kế đồng bộ với phong cách tối giản, kết hợp với mặt nạ trước liền mạch và chi tiết mạ chrome sáng bóng hình chữ V, lấy cảm hứng từ các dòng xe hơi và xe thể thao cao cấp. Điểm nhấn ở đuôi xe là cụm đèn hậu LED 2 tầng sắc nét, kết hợp tay dắt sau to bản.

Sức mạnh của Honda SH125i 2026 đến từ động cơ eSP+ 4 van giúp tăng hiệu suất hoạt động, khả năng vận hành mạnh mẽ vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

- Ảnh 2.

Honda SH125i sở hữu thiết kế sang trọng, thời thượng. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Bên cạnh đó, hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp giúp đảm bảo an toàn khi phanh gấp.

Hệ thống khóa thông minh giúp xác định vị trí xe và báo động chống trộm cũng là điểm cộng lớn của xe. Ngoài ra, Honda SH125i 2026 còn tích hợp cổng sạc USB Type-C ngay trong hộc đựng đồ phía trước.

Tại Việt Nam, Honda SH125i được cung cấp với 4 phiên bản: thể thao, đặc biệt, cao cấp và tiêu chuẩn.

Bảng giá xe Honda SH125i mới nhất tháng 9/2026

Dưới đây là bảng giá xe Honda SH125i đầy đủ các phiên bản mới nhất tháng 9/2026

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất
(Đơn vị: VND)
Honda SH125i phiên bản Thể thao Xanh đen đỏ/Xám đen đỏ 85.702.909
Honda SH125i phiên bản Đặc biệt Xám đen 85.212.000
Honda SH125i phiên bản Cao cấp Trắng đen 84.033.818
Honda SH125i phiên bản Tiêu chuẩn Đen/trắng/đỏ 76.670.182

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km
Tags

SH125i

Honda Việt Nam

xe tay ga

bảng giá xe

honda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại