HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 12/2025

Thư Trương (Tổng hợp) / VTC News |

Bảng giá xe ô tô VinFast mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup, ra mắt với sứ mệnh mang đến các sản phẩm hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, VinFast VF5 Plus là mẫu xe điện đô thị hoàn toàn mới, hướng đến sự tiện nghi và thân thiện với môi trường. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, năng động với các đường nét tinh tế, phù hợp cho di chuyển trong thành phố. Kích thước nhỏ gọn giúp VF5 Plus linh hoạt trong việc đậu đỗ và di chuyển trên các cung đường đông đúc.

Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 12/2025 - Ảnh 1.

VinFast VF5 Plus là mẫu xe điện đô thị hoàn toàn mới. (Ảnh: Vinfast Hải Phòng)

Nội thất của VinFast VF5 Plus rộng rãi và tiện nghi, trang bị màn hình giải trí cảm ứng, hệ thống điều hòa tự động và nhiều tiện ích thông minh khác. Vật liệu sử dụng cao cấp, kết hợp với thiết kế tối ưu giúp người dùng cảm thấy thoải mái và sang trọng.

VF5 Plus trang bị động cơ điện mạnh mẽ, vận tốc phản ứng nhanh và khả năng tăng tốc mượt mà. Pin dung lượng cao cho phép xe di chuyển quãng đường dài mà không lo gián đoạn giữa các trạm sạc. Hệ thống phanh, treo và các công nghệ hỗ trợ lái giúp xe vận hành ổn định và an toàn trên nhiều điều kiện đường khác nhau.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 12/2025

Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 12/2025 - Ảnh 2.

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

"Vua xe ga" mới của Yamaha ra mắt, đẹp át cả Honda SH
Tags

VINFAST

xe điện

vingroup

VF5

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại