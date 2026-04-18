Bằng Cường: "NSƯT Hoài Linh không còn quan trọng cát-xê"

Ca sĩ Bằng Cường vừa công bố đêm nhạc mang tên Yêu đời ta hát, diễn ra vào ngày 23/4 tại Phòng trà Không Tên, TP.HCM. Đây là cột mốc đánh dấu 25 năm Bằng Cường bền bỉ cống hiến cho âm nhạc với sự tham gia của nhiều người anh thân thiết trong nghề như Quang Hà, NSƯT Hoài Linh.

Nhớ lại năm 2002 khi thị trường âm nhạc TP.HCM đầy sối động với nhiều nghệ sĩ tài năng, Bằng Cường thừa nhận mình từng là một người trẻ đầy hoang mang. Thời điểm đó, Quang Hà đã là một tên tuổi thành danh tại miền Bắc nhưng vẫn quyết định chọn TP.HCM để bắt đầu chương mới và chính anh là người đã tiếp lửa, thúc giục Bằng Cường theo dấu chân mình.

Giữa sự lạ lẫm và áp lực của một "tân binh", Bằng Cường đã nhận được sự bảo bọc hiếm thấy của anh em Quang Hà và Quang Cường (quản lý của Quang Hà).

Không chỉ dìu dắt Bằng Cường trong album đầu tay mà không lấy một đồng thù lao, phía Quang Hà còn miệt mài giới thiệu show diễn cho đàn em mà tuyệt nhiên không nhận bất kỳ phần trăm hoa hồng nào - một điều gần như "không tưởng" trong giới bầu show thời bấy giờ.

Suốt hơn hai thập kỷ, mối quan hệ này vẫn được giữ vững bằng sự chân tình. Với Bằng Cường, sự thành công của anh ngày hôm nay sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi bàn tay nâng đỡ không vụ lợi của những người anh đi trước.

Bằng Cường xúc động: "Tôi thấy mình quá may mắn, một sự may mắn mà không phải ai cũng gặp được trong đời. Sự nghiệp của tôi sẽ không bao giờ thành công nếu thiếu đi bàn tay giúp sức của hai người anh lớn là Quang Hà và Quang Cường".

Nối dài những mối thâm tình đó, đêm nhạc của Bằng Cường còn có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh.

Với Bằng Cường, NSƯT Hoài Linh luôn là người anh lớn đáng kính, sẵn sàng nâng đỡ các thế hệ em út. Sự xuất hiện của anh trong đêm nhạc lần này mang một ý nghĩa đặc biệt bởi nó vượt ra ngoài khuôn khổ một tiết mục biểu diễn thông thường. "NSƯT Hoài Linh không còn quan trọng cát-xê", Bằng Cường tiết lộ. Theo Bằng Cường, nam nghệ sĩ quan trọng nhất là sức nặng của kịch bản.

Và hơn hết, NSƯT Hoài Linh quyết định tham gia đêm nhạc Yêu đời ta hát đến từ tình cảm trân quý dành cho Bằng Cường - người em từng đồng hành cùng anh trong vô số chuyến lưu diễn lớn nhỏ. Chính sự gắn kết bền chặt và lòng kính nghề của Bằng Cường đã khiến nam danh hài không ngần ngại gạt bỏ lịch trình riêng để ủng hộ đàn em trong cột mốc 25 năm đầy ý nghĩa.

Sát cánh cùng Bằng Cường trong show diễn tâm huyết này là bà xã Bảo Anh (Gemini). Cô không chỉ là "huấn luyện viên" giúp chồng luyện thanh mỗi ngày mà còn là điểm tựa kinh tế và tinh thần, âm thầm lùi về phía sau để chồng tỏa sáng.

Đứng trước làn sóng công nghệ AI đang dần bùng nổ, Bằng Cường chọn cách tiếp cận cởi mở nhưng tỉnh táo. Anh tích cực học hỏi từ thế hệ gen Z để làm mới phong cách, nghiên cứu công nghệ để tối ưu hóa kiến thức âm nhạc.

Tuy nhiên, Bằng Cường khẳng định giá trị cốt lõi vẫn là giọng hát thật: "Máy móc có thể chuẩn xác nhưng không thể mô phỏng được hơi thở và cảm xúc thật của con người. Tôi học công nghệ để hoàn thiện mình, chứ không để công nghệ thay thế cái hồn trong câu hát".

Bằng Cường sinh năm 1981, quê Nam Định, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn...