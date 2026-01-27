Bảng chi tiêu VỪA ĐẸP của vợ chồng thu nhập 24 triệu/tháng

Chi tiêu hợp lý để tiết kiệm tiền đương nhiên là tốt, nhưng song song với đó, nếu tìm được cách tăng thu nhập nữa, chắc hẳn mọi thứ sẽ tối ưu hơn. Đây là điều mà đa số mọi người đều đồng tình khi xem bảng chi tiêu và nghe lời tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây.

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

Cô cho biết: “Vợ chồng em ở quê, sống cùng bố mẹ chồng và có 1 bé 2 tuổi. Đây là chi phí 1 tháng của cả gia đình. Lấy nhau được 3 năm nhưng bọn em không dư nhiều, do trước đây phải trả nợ 100 triệu giúp bố mẹ chồng, tiền đó ông bà đi vay để lo cho em chồng ăn học… Em không biết có giảm được khoản nào nữa không, vì ra Tết em tính cho bé đi học, cũng tốn thêm 1 khoản hàng tháng”.

Nhìn bức ảnh chi tiêu phía trên, đa số đều đồng tình khó mà cắt giảm thêm được. Về cơ bản, từng khoản chi cũng không có khoản nào đang quá dư thừa, mục tiêu đặt ra là tăng thu nhập thì sẽ hợp lý hơn.

Một người bày tỏ: “Chi tiêu như này là quá khéo rồi mom ạ. Giờ giảm thì chắc giảm khoản 5 triệu của chồng thôi, nhưng phát sinh đám tiệc thì cũng khó, đây là giao lưu có qua có lại rồi. Thử tính xem có phương án nào kiếm thêm tiền được không thôi”.

Một người đồng tình: “Chắc chỉ giảm được khoản 7 triệu 2 vợ chồng tiêu riêng ấy, nhưng kể ra như vậy cũng bí bách lắm”.

Một người khác lại nghĩ: “Giảm chi là tạm thời thôi mom, cố làm thêm kiếm thêm mới là phương án lâu dài, nhất là khi bé đầu đi học và vợ chồng định có bé thứ 2. Chứ cứ 24 triệu/tháng mà sau này có thêm 1 bé nữa thì sợ khó mà đủ được”.

Một người góp ý: “Nhà mình chồng cũng kiếm 15 triệu/tháng mà tiền đi lại, giao lưu cũng 5-7 triệu do tính chất công việc phải như thế ý, nên đừng mom nào thắc mắc hay khuyên giảm khoản đó vì nếu giảm được người ta đã giảm rồi. Như chồng mình thì cứ mỗi quý lại được truy thu khoản này 1 lần, kiểu mình ứng ra trước rồi lấy hóa đơn về, công ty trả sau vậy đó nhưng đôi khi vẫn phải tự bỏ tiền túi ra 1 ít”.

3 điều cần lưu ý nếu muốn tăng thu nhập

1. Tăng thu nhập bằng cách làm tốt hơn công việc chính

Trong bối cảnh hiện tại, cách tăng thu nhập ít rủi ro nhất vẫn là đào sâu vào công việc chính. Không ít người vội tìm việc tay trái, hoặc đầu tư trong khi giá trị họ tạo ra ở công việc hiện tại vẫn ở mức trung bình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi bạn làm tốt hơn mặt bằng chung, bạn có thêm lợi thế để đàm phán lương, thưởng, hoặc được giao việc lớn hơn đi kèm thu nhập cao hơn. Làm tốt hơn không có nghĩa là cày nhiều giờ hơn, mà là làm ra kết quả rõ ràng hơn: giải quyết được vấn đề khó, tiết kiệm được chi phí, mang về doanh thu hoặc tối ưu được quy trình.

Công ty có thể cắt giảm nhiều thứ, nhưng rất khó cắt người đang tạo ra giá trị thật. Trong giai đoạn làn sóng sa thải còn chưa qua, việc trở thành “người khó thay thế” chính là một hình thức tăng thu nhập bền vững, dù đôi khi nó không đến ngay lập tức mà đến dưới dạng cơ hội.

2. Tận dụng kỹ năng sẵn có để tạo nguồn thu phụ, đừng lao vào thứ mình chưa hiểu

Nếu muốn tăng thu nhập nhanh hơn, nguồn thu phụ là lựa chọn hợp lý, nhưng phải bắt đầu từ thứ bạn đã biết. Đừng thấy người khác kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh online mà “nhảy vào” khi bản thân không có kiến thức.

Cách an toàn hơn là tìm công việc phụ ngoài giờ hành chính, đúng với kỹ năng và chuyên môn hiện tại. Thu nhập ban đầu có thể không lớn, nhưng ưu điểm là không cần vốn, ít rủi ro và có thể làm song song với công việc chính.

3. Tăng thu nhập cũng là học cách giữ tiền và dùng tiền thông minh hơn

Nhiều người nghĩ tăng thu nhập chỉ là kiếm thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng, nhưng thực tế là giữ lại được bao nhiêu mới quan trọng. Trong giai đoạn này, người khôn ngoan không chạy theo tiêu chuẩn sống cao hơn, mà tập trung giảm những khoản chi không tạo ra giá trị lâu dài. Khi bạn kiểm soát tốt dòng tiền, áp lực phải kiếm thêm bằng mọi giá sẽ giảm đi rất nhiều.

Song song đó, hãy để tiền làm việc ở mức vừa phải: gửi tiết kiệm linh hoạt, đầu tư nhỏ vào kiến thức, công cụ phục vụ công việc. Tăng thu nhập bền vững không phải là cú nhảy vọt, mà là quá trình vừa kiếm thêm, vừa không để tiền trôi đi trong vô nghĩa.