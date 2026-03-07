Bạn trai quân nhân của Hòa Minzy có động thái đầu tiên sau khi công khai hẹn hò

Những ngày gần đây, Hòa Minzy trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên một người đàn ông mặc quân phục nhưng khéo léo giấu mặt. Những bức ảnh đầy tình tứ nhanh chóng khiến cư dân mạng dấy lên nghi vấn đây chính là bạn trai mới của nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Tối 6/3, giọng ca Bắc Bling gây sốt khi đăng tải một đoạn clip ngắn tổng hợp loạt hình chụp chung với chàng trai này, công khai luôn là người yêu. Chỉ sau ít giờ, cư dân mạng nhanh chóng truy tìm danh tính và cho biết đó là chiến sĩ Thắng Văn Cương, quê Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh).

Hoà Minzy đánh úp người hâm mộ khi công khai danh tính bạn trai (Nguồn: FBNV)

Theo nhiều nguồn tin, cả hai quen biết từ khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022. Thậm chí, một số thông tin còn cho rằng cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng sau đó đã tạm hoãn vì nhiều lý do. Bên dưới phần bình luận, Hòa Minzy bật mí bố mẹ anh làm nông dân, ngoài ra còn trồng thêm vải, rau và ngô để bán.

Đặc biệt, 1-2 tiếng sau khi Hoà Minzy khiến MXH sục sôi, Văn Cương đã có động thái đầu tiên. Anh chàng âm thầm đăng tải hình ảnh 2 người chụp chung với nhau: đàng trai mặc quân phục, đàng gái mặc áo dài đỏ. Anh chàng không quên ghép sound nhạc Ngày Về Anh Cưới Em để tiện PR cho bạn gái.

Văn Cương đã đăng tải hình ảnh chụp chung với Hoà Minzy, đồng thời ghép sound ca khúc mới của người yêu

Đây cũng là clip đầu tiên sau 2 năm Văn Cương không cập nhật gì trên Trang TikTok cá nhân. Từng chỉ có vài trăm follower, TikTok của Văn Cương nay đã tăng đến hơn 5000 người theo dõi. Đoạn clip cũng đã thu về hơn 800 nghìn lượt xem và hơn 20 nghìn tim, biến Văn Cương trở thành chàng trai hot nhất MXH Việt Nam trong đêm qua và hôm nay.

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước chuyện tình được cho là khá dễ thương của cặp đôi. Nhiều người thậm chí đùa rằng “dân tình mất ngủ cả đêm” chỉ để xem lại đoạn clip này. Không ít netizen cho biết họ liên tục mở đi mở lại vì cảm thấy khoảnh khắc của cả hai quá đáng yêu.

Bên cạnh đó, hàng loạt lời chúc phúc cũng được gửi tới cặp đôi. Nhiều khán giả hy vọng nữ ca sĩ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, đồng thời chúc cho Hòa Minzy và Văn Cương sẽ luôn may mắn, bình yên trong chặng đường phía trước. Ngoài ra, nhiều người dự đoán Ngày Về Anh Cưới Em sẽ là 1 bản hit mới, nối tiếp streak Thị Mầu, Kén Cá Chọn Canh, Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình.

Đáng chú ý, một bộ phận netizen vẫn bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng đây chỉ là chiêu trò để PR cho MV mới. Nhưng chị gái của Hoà Minzy, MC Nguyễn Hằng và mẹ ruột đều đã công khai gửi lời chúc phúc cho nữ ca sĩ và bạn trai, đồng thời gửi những lời khen có cánh tới Thăng Cương. Vì vậy, MV Ngày Về Anh Cưới Em sắp tới rất có khả năng là lời tỏ tình của Hoà Minzy dành tới Văn Cương.