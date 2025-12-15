Ban thờ chỉ có 1 lọ hoa nên đặt bên phải hay bên trái? Rất nhiều người trả lời sai

Có những chi tiết trong đời sống thờ cúng tưởng như ai cũng biết, ai cũng làm, nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều gia đình tranh luận âm ỉ suốt nhiều năm. Đặt mâm ngũ quả bên nào, bát hương xê dịch ra sao, hay chỉ một lọ hoa trên ban thờ thì nên để bên trái hay bên phải – những câu hỏi nghe rất nhỏ, rất quen, nhưng chỉ cần hỏi nhanh vài người là đã có hàng loạt câu trả lời khác nhau. Bài quizz dưới đây sẽ giúp bạn lần lượt “gỡ rối” từng hiểu lầm, để biết đâu là cách đặt được nhiều tài liệu phong tục và hướng dẫn thờ cúng coi là đúng và dễ áp dụng nhất.

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Nếu ban thờ chỉ có 1 lọ hoa, cách đặt được nhiều tài liệu phong tục và hướng dẫn thờ cúng nhắc tới là: A Đặt bên trái (theo hướng người đứng lễ nhìn vào ban thờ) B Đặt bên phải (theo hướng người đứng lễ nhìn vào ban thờ) C Đặt chính giữa, phía trước bát hương cho cân D Đặt bên nào còn trống là được Đáp án đúng là: A Giải thích: Trong phong tục thờ cúng của người Việt, cách sắp đặt đồ lễ thường dựa trên nguyên tắc dân gian quen thuộc là “đông bình – tây quả”, tức bình hoa đặt phía Đông, mâm quả đặt phía Tây. Khi áp dụng vào không gian ban thờ gia đình, nhiều nguồn đã quy đổi phương hướng này theo góc nhìn của người đứng lễ nhìn vào ban thờ – cách hiểu phổ biến và dễ áp dụng nhất trong đời sống hiện đại. Theo cách quy đổi này, phía Đông tương ứng với bên trái, nên nếu chỉ có một lọ hoa, vị trí thường được đặt là bên trái ban thờ.

Ảnh minh hoạ

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Cụm từ “Đông bình – Tây quả” được hiểu đúng là gì? A Bình hoa đặt bên phải, mâm quả đặt bên trái B Bình hoa đặt phía Đông, mâm quả đặt phía Tây C Bình hoa và mâm quả phải đặt đối xứng nhau tuyệt đối D Chỉ áp dụng khi ban thờ quay hướng Nam Đáp án đúng là: B Giải thích: “Đông bình – tây quả” không phải là câu nói về trái – phải một cách máy móc, mà là quy ước về phương vị trong bài trí lễ vật. Theo đó, bình (lọ hoa) đặt ở phía Đông, còn quả đặt ở phía Tây. Nguyên tắc này xuất hiện trong nhiều tài liệu phong tục và được người Việt tiếp nhận, biến đổi linh hoạt để phù hợp với không gian thờ cúng trong gia đình, nhất là khi ban thờ không lớn hoặc chỉ bày biện tối giản.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Vì sao rất nhiều người lại trả lời sai câu hỏi “bên trái hay bên phải”? A Vì mỗi vùng miền có phong tục ngược nhau hoàn toàn B Vì nhầm lẫn góc nhìn khi quy đổi Đông – Tây sang trái – phải C Vì vị trí lọ hoa phải đặt theo tuổi gia chủ D Vì ban thờ nhỏ thì không cần theo nguyên tắc Đáp án đúng là: B Giải thích: Nguyên nhân phổ biến nhất không nằm ở phong tục, mà nằm ở cách hiểu trái – phải. Có người xác định trái – phải theo hướng “từ ban thờ nhìn ra”, trong khi phần lớn gia đình lại hiểu theo hướng “người đứng lễ nhìn vào ban thờ”. Chỉ cần đổi góc nhìn là vị trí đã bị đảo ngược hoàn toàn, dẫn đến cảm giác “mỗi nơi nói một kiểu”, dù thực chất đều xuất phát từ cùng một nguyên tắc gốc là đông bình – tây quả.

Ảnh minh hoạ

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Nếu bạn đã đặt 1 lọ hoa bên trái (theo hướng người đứng lễ nhìn vào ban thờ), thì mâm hoặc đĩa quả nên đặt ở đâu để đúng bố cục? A Đặt phía sau lọ hoa cho gọn B Đặt chính giữa, trước bát hương C Đặt lệch gần ảnh thờ cho cân D Đặt bên phải (theo hướng người đứng lễ nhìn vào ban thờ) Đáp án đúng là: D Giải thích: “Đông bình – tây quả” luôn là một cặp sắp đặt đi cùng nhau. Khi bình hoa đã ở một phía, mâm quả sẽ ở phía còn lại để tạo thế cân đối cho ban thờ. Cách đặt lọ hoa bên trái – mâm quả bên phải (theo hướng nhìn vào ban thờ) giúp giữ phần trung tâm – nơi đặt bát hương, bài vị hoặc ảnh thờ – luôn thông thoáng, rõ ràng và trang nghiêm.