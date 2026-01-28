Bạn thân Trấn Thành mua 3 miếng đất xây biệt thự 600m2 nghỉ dưỡng

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã ghé thăm biệt thự riêng của nghệ sĩ Lê Giang tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Tiết Cương vừa bước tới đã tỏ ra vô cùng choáng ngợp trước biệt thự tráng lệ của đàn chị, với tông màu trắng muốt sang trọng. Ngay trước cổng, Lê Giang còn để biển ghi rõ chữ "Biệt thự Lê Giang".

Tiết Cương thốt lên: "Hôm nay tôi đi Vũng Tàu tắm biển, sẵn biết chị Lê Giang ở bên Bà Rịa nên ghé thăm. Tôi đã đến biệt thự của chị Lê Giang. Trước giờ tôi chỉ được coi trên mạng, hôm nay mới được tới nhìn tận mắt. Quá hoành tráng! Cửa vào rộng thênh thang. Hai bên là bốn cây chuối cảnh. Chắc là phong thủy của chị ấy. Biệt thự này lớn quá!".

Lê Giang tại biệt thự

Bên trong biệt thự là khoảng sân vườn rất rộng được bài trí, lát gạch ngăn nắp. Trong vườn còn có cả bể bơi và chòi thượng uyển riêng.

Nghệ sĩ Lê Giang tiết lộ: "Biệt thự này diện tích là 600m2. Tôi mua đất thổ cư về rồi mới xây nên, phải mua đến 3 miếng đất nền nhập vào mới xây được biệt thự này. Tôi ít ở đây nên chủ yếu để sân vườn rộng, chỉ dành 100m2 xây nhà ở, không xây lớn quá.

Lúc mua đất này, trong đầu tôi đã nghĩ xây biệt thự để lâu lâu stress quá thì ra đây nghỉ dưỡng. Vì thế nên tôi trồng nhiều cây cỏ, xây cả hồ bơi. Tôi xây mấy tháng là xong.

Tôi xây hồ bơi cạnh nhà vì thích từ trong nhà nhìn ra hồ bơi. Vì thế tôi xây toàn bộ tường là kính hết để ngồi trong phòng nhìn ra hồ bơi cho mát mẻ. Tôi cũng xây cho có phong thủy vì tôi mệnh mộc.

Trước tôi hay bơi nhưng mấy tháng nay bận bịu quá không ra đây, với lại mẹ tôi cũng bệnh nữa. Mấy đứa con tôi thi thoảng cũng về đây chơi rồi bơi ở đây, cả Lê Lộc, Duy Phước, Tuấn Dũng.

Tôi xây cả cái chòi để ngồi uống trà buổi sáng, mua cả võng để ngồi chill, nhưng lâu quá không ngồi nên mưa nắng làm xuống cấp hết.

Tôi xây cả hồ nước phong thủy non bộ, nuôi cá bên trong, con nào con nấy đều rất bự. Bên cạnh hồ tôi làm cả xích đu. Tôi trồng cả cây xoài nhưng chưa thấy trái".

Nghệ sĩ Lê Giang được biết tới là bạn thân của Trấn Thành, thường xuyên góp mặt trong các dự án phim của anh.