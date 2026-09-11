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Bạn thân Trấn Thành lấy vợ kém 12 tuổi: Visual như Hoa hậu, yêu 2 tuần đã muốn đưa về ra mắt bố mẹ

Minh Ngọc
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Sau thời gian hẹn hò, nam diễn viên quyết định cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2023.

Anh Đức là gương mặt quen thuộc của làng giải trí phía Nam, đồng thời là một trong những người bạn thân của Trấn Thành. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên kết hôn với Anh Phạm - nữ diễn viên kém anh 12 tuổi. Cô từng gây chú ý khi góp mặt trong Mai - bộ phim do Trấn Thành làm đạo diễn.

Anh Phạm tên thật là Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cô bắt đầu hoạt động diễn xuất từ năm 2017, góp mặt trong một số dự án như Đường về có nhau, Hoa hậu giang hồ, Idol tỷ phú, Bình minh đỏ và Chuyện ma gần nhà. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia Mai, tên tuổi của nữ diễn viên mới được nhiều khán giả biết đến hơn.

Không chỉ được chú ý bởi khả năng diễn xuất, Anh Phạm còn sở hữu ngoại hình nổi bật. Cô có gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang đa dạng. Nhiều netizen từng dùng cụm từ "xinh như hoa hậu" khi nói về bà xã của Anh Đức.

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Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên kết hôn với Anh Phạm - nữ diễn viên kém anh 12 tuổi. Ảnh: FBNV

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Cô từng gây chú ý khi góp mặt trong Mai - bộ phim do Trấn Thành làm đạo diễn. Ảnh: FBNV

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Cô có gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang đa dạng. Ảnh: FBNV

Điều thú vị là Anh Đức và Anh Phạm đã biết nhau từ trước khi trở thành một cặp. Anh Phạm kể lần đầu gặp nam diễn viên tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi đó, hai người chưa quen biết, cô chỉ gật đầu chào Anh Đức vì anh là tiền bối.

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Sau cuộc gặp này, Anh Đức chủ động gửi lời mời kết bạn Facebook. Anh Phạm từng tưởng đó là tài khoản giả nên không đồng ý ngay. Nam diễn viên tiếp tục gửi lời mời lần nữa, sau đó nhắn tin hỏi thăm, rủ cô đi xem kịch nhưng đều được đáp lại khá dè dặt.

Điều đáng nói là Anh Đức không vội vàng theo đuổi. Anh Phạm cho biết trong khoảng thời gian dài, nam diễn viên chỉ thỉnh thoảng nhắn tin chúc mừng cô vào những dịp đặc biệt. Mãi đến năm 2023, Anh Đức mới chủ động rủ đàn em đi ăn riêng và cả hai chính thức tìm hiểu nhau.

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Cả hai lần đầu gặp gỡ tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên tỏ tình với Anh Phạm vào Valentine năm 2023. Và chỉ khoảng 2 tuần sau khi bắt đầu yêu, Anh Đức đã giới thiệu bạn gái với nhóm bạn và ngỏ ý muốn đưa cô về nhà ăn cơm cùng bố mẹ.

Anh Phạm khi đó đưa ra một yêu cầu khá rõ ràng: nếu Anh Đức thật lòng thì phải xin phép bố mẹ cô trước. Nam diễn viên đồng ý và sau đó chủ động đến nhà bạn gái để xin phép gia đình được tìm hiểu cô.

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Nam diễn viên tỏ tình với Anh Phạm vào Valentine năm 2023. Ảnh: FBNV

Sau thời gian hẹn hò, Anh Đức quyết định cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2023 trong chuyến du lịch tại Phú Quốc. Trấn Thành và Hari Won cũng góp sức cho kế hoạch để màn cầu hôn diễn ra bất ngờ.

Trong khoảnh khắc đặc biệt, Anh Đức quỳ gối trao nhẫn và hỏi Anh Phạm: "Em đồng ý làm vợ anh nhé?". Nữ diễn viên đồng ý trước sự chứng kiến của nhóm bạn thân. Đến tháng 4/2024, Anh Đức chính thức công khai chuyện tình cảm với công chúng.

Tháng 9/2024, Anh Đức và Anh Phạm tổ chức lễ vu quy và tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm tiệc cưới ở quận 4, TP.HCM. Hôn lễ có sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz, trong đó có Trấn Thành, Hari Won, Trường Giang, Nhã Phương, Tiến Luật, Midu, Ngô Kiến Huy...

Sau khi kết hôn, Anh Phạm và Anh Đức vẫn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Nam diễn viên cũng thường chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, hỗ trợ bà xã trong nghề. Anh Phạm từng cho biết cô cảm thấy may mắn khi có một người bạn đời trưởng thành, luôn sẵn sàng góp ý và đồng hành cùng mình.

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Sau thời gian hẹn hò, Anh Đức quyết định cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2023. Ảnh: FBNV

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Cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc sau 2 năm về chung một nhà. Ảnh: FBNV

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