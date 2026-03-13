Bạn thân thông báo: “Ba ngày tới, Kasim sẽ gặp lại mọi người lần cuối”

Bạn thân của cố ca sĩ Kasim Hoàng Vũ – anh Tony Phan – vừa chia sẻ dòng trạng thái xúc động về việc chuẩn bị hậu sự cho nam ca sĩ, khiến nhiều khán giả nghẹn ngào.

Trên trang cá nhân, Tony Phan kể lại khoảnh khắc gia đình nhờ anh giúp chọn trang phục cho Kasim trong lần tiễn biệt cuối cùng. Anh viết:

“Má nói nhỏ: ‘Tony con giúp cô chọn cho Kasim một bộ đồ được không?...". Suy nghĩ một chút rồi nói với cô Phương: "Hay là cho anh mặc lại bộ đồ anh đã mặc lần cuối khi bước lên sân khấu".

Chạy ngược chạy xuôi suốt cả tuần lễ… Giờ mọi chuyện cũng đã lo xong. Ba ngày tới, Kasim sẽ gặp lại mọi người lần cuối". Dòng chia sẻ giản dị nhưng đầy cảm xúc khiến nhiều người xúc động.

Bộ trang phục Kasim sẽ mặc khi về cõi vĩnh hằng.

Kasim Hoàng Vũ qua đời vào trưa 1/3/2026 tại bang Texas (Mỹ) sau thời gian dài chống chọi với bệnh liên quan đến xương hàm. Theo chia sẻ từ bạn bè thân thiết, thời điểm ra đi, nam ca sĩ ở bên mẹ. Anh “ra đi rất nhẹ nhàng trong vòng tay của mẹ” khi bà đang chăm sóc anh trong bữa trưa. Tang lễ của Kasim Hoàng Vũ được tổ chức tại Texas với hai ngày thăm viếng 13–14/3, sau đó hỏa táng vào ngày 15/3 theo nguyện vọng của gia đình.

Kasim Hoàng Vũ (tên thật Nguyễn Đức Hoàng Vũ) sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, mang hai dòng máu Việt Nam – Ai Cập. Mẹ anh là ca sĩ Bích Phương, từng được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc rock” một thời.

Kasim được khán giả biết đến khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và đặc biệt gây chú ý khi đoạt giải Nhất Sao Mai điểm hẹn 2004, từ đó trở thành một trong những giọng ca rock – pop rock nổi bật của nhạc Việt đầu những năm 2000.

Nam ca sĩ ghi dấu ấn với chất giọng khàn đặc trưng, phong cách biểu diễn mạnh mẽ và nhiều ca khúc được yêu thích như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Tình yêu đến trong giấc mơ… Sau này, anh sang Mỹ sinh sống và tiếp tục hoạt động ca hát trong cộng đồng người Việt hải ngoại.