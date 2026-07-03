Bạn thân Tăng Nhật Tuệ: "Tuệ là tội phạm, không sai, và Tuệ đang phải trả giá cho việc làm sai trái đó"

"Chẳng cần tới sự phán xét của ai cả thì Tuệ cũng đang bị pháp luật trừng trị rồi", Pha Lê chia sẻ.

Sau khi thông tin nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đến ma túy được công khai, ca sĩ Pha Lê đã đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân Theo Pha Lê, ngay từ khi nhận được cuộc gọi từ cơ quan công an thông báo về việc Tăng Nhật Tuệ bị đưa đi làm việc, cô đã không tin đây là sự thật.

Nữ ca sĩ kể lại cô vẫn nhớ như in ngày nhận được cuộc điện thoại của công an phường báo Tăng Nhật Tuệ bị đưa đi. Khi ấy, việc đầu tiên cô nghĩ là lừa đảo, vì không thể tin công an lại gọi điện. Sau đó, Pha Lê đã liên lạc với Tăng Nhật Tuệ nhưng không được, nên qua tận nhà kiểm tra. Khi xác nhận thông tin, cô thực sự rụng rời.

Pha Lê viết tâm thư chia sẻ về Tăng Nhật Tuệ, mong bạn thân hoàn thành quá trình cải tạo để trở về và làm lại cuộc đời

Pha Lê cho biết Tăng Nhật Tuệ sống khá khép kín tại TP.HCM, hầu như chỉ qua lại với cô. Chính vì vậy, khi bị đưa đi, anh khai với cơ quan chức năng rằng không có người thân tại đây và chỉ có một người bạn để liên hệ. Cơ quan công an đã gọi điện nhờ Pha Lê thông báo với gia đình để tránh việc người thân lo lắng, đi tìm kiếm.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô đã giữ kín sự việc cho đến khi mẹ của Tăng Nhật Tuệ gọi điện khẩn cầu tìm con trai. Sau đó, bà nhờ Pha Lê trở thành người đại diện của gia đình tại TP.HCM để hỗ trợ các thủ tục cần thiết.

Nhờ sự cho phép của cơ quan chức năng, Pha Lê có một lần duy nhất được gặp Tăng Nhật Tuệ. Cô chia sẻ khi vào gặp Tăng Nhật Tuệ, anh vẫn còn đùa được. Nữ ca sĩ chỉ kịp hỏi bạn xem ăn uống thế nào, có cần hỗ trợ gì không. Chưa nói được bao nhiêu thì Tăng Nhật Tuệ xin phép cán bộ đi trước vì không muốn làm phiền cô. Cuộc gặp diễn ra rất nhanh, chỉ để xác nhận với gia đình rằng Tăng Nhật Tuệ đã phạm pháp và đang bị giữ tại cơ quan công an.

Pha Lê cho biết bản thân từng nhiều lần nhắc nhở bạn khi thấy nhiều nghệ sĩ liên quan đến các vụ án về ma túy. Tuy nhiên, Tăng Nhật Tuệ luôn phủ nhận việc mình sử dụng chất cấm nên cô hoàn toàn tin tưởng.

Theo Pha Lê, Tăng Nhật Tuệ Tuệ đang phải trả giá cho việc làm sai trái, mọi người không cần phải chỉ trích thêm

Nhìn lại sự việc, nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận: "Tuệ hư, rất hư! Tuệ sai rồi, sai không đường cứu luôn. Tuệ nghiện, đúng luôn. Chỉ có người nghiện mới biết tình hình căng như thế mà vẫn không bỏ được".

Theo lời Pha Lê, trong quá trình làm việc, Tăng Nhật Tuệ hợp tác tốt với cơ quan chức năng, không chống đối hay có hành vi tiêu cực nên được động viên rất nhiều trong những ngày đầu. Hiện tinh thần của anh đã ổn định hơn và dần chấp nhận thực tế.

Đáng chú ý, cô bày tỏ quan điểm rõ ràng về sai phạm của người bạn thân: "Mình nhớ câu nói của anh cán bộ: Đừng trách đừng giận bạn, đừng ghét bạn đừng mắng bạn, bạn sai rồi, coi như thời gian này cho bạn đi học em à, đi học làm lại cuộc đời, thế là tốt cho bạn nhé, bạn đi học tốt rồi bạn về!

Tuệ hợp tác tốt với cán bộ, không chống đối hay có hành vi xấu nên cán bộ cũng mến và động viên tinh thần nhiều những ngày đầu tiêu cực. Giờ Tuệ ổn hơn và chấp nhận được hiện tại rồi.

Tuệ là tội phạm, không sai, và Tuệ đang phải trả giá cho việc làm sai trái đó rồi, mọi người không cần phải chỉ trích thêm. Chẳng cần tới sự phán xét của ai cả thì Tuệ cũng đang bị pháp luật trừng trị rồi".

Dù thừa nhận Tăng Nhật Tuệ phạm pháp, Pha Lê khẳng định trong mắt cô, anh vẫn là một người bạn tốt. Điều khiến cô day dứt nhất là không thể hiểu sâu hơn cuộc sống riêng để kịp thời khuyên ngăn.

Cô viết: "Với mình, với tất cả những gì mình và Tuệ trải qua cùng nhau, Tuệ vẫn luôn là một người bạn rất rất tốt. Mình chỉ tiếc không đi sâu quá đời tư của Tuệ để khuyên tốt hơn".

Pha Lê cũng cho biết sẽ không bỏ rơi người bạn trong giai đoạn khó khăn. Cô động viên Tăng Nhật Tuệ cố gắng cải tạo tốt, giữ gìn sức khỏe, bởi tài năng vẫn còn đó và nếu tiếp tục sáng tác những tác phẩm hay thì khán giả sẽ tự ghi nhận.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chẳng có mất gì cả. Tuệ giỏi, tài năng, đi cải tạo cho tốt, sau này trở về lại làm việc, lại viết bài. Nếu bài hay thì khán giả sẽ tự đánh giá. Tôi sẽ ở cạnh mẹ của Tuệ, thỉnh thoảng sẽ lên thăm nếu được phép. Tôi vẫn ở đây, không bao giờ buông tay Tuệ".

Cuối bài viết, Pha Lê cũng gửi lời cảm ơn một số đồng nghiệp đã âm thầm hỗ trợ Tăng Nhật Tuệ trong giai đoạn khó khăn. Theo cô, dù nam nhạc sĩ không còn ở ngoài xã hội, nhiều nghệ sĩ vẫn chủ động thanh toán tiền bản quyền các ca khúc để có thêm kinh phí chăm lo cho gia đình và phục vụ việc thăm nuôi anh trong thời gian tới.

Khép lại tâm thư, Pha Lê bày tỏ mong muốn Tăng Nhật Tuệ giữ được sự tỉnh táo, sức khỏe, sớm hoàn thành quá trình cải tạo để trở về và làm lại cuộc đời.