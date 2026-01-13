Bạn thân bất ngờ đăng ảnh Thuỳ Tiên

Mới đây, Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi bất ngờ có bài đăng trên trang cá nhân gây chú ý. Theo đó, Thuý Vi bất ngờ "xả kho" loạt khoảnh khắc thân thiết bên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Đây là những hình ảnh cũ của Thuỳ Tiên khi chụp ảnh Tết, hẹn hò cafe cùng bạn bè. Đáng nói hơn, Thuý Vi còn viết kèm 1 câu: "Chị vẫn ở đây, ôm em và chờ đợi em".

Hôm nay không phải sinh nhật cũng không phải dịp kỷ niệm đặc biệt nào trong sự nghiệp của Thuỳ Tiên nên động thái bất thình lình này của Hoa khôi Thuý Vi gây xôn xao, bàn tán. Tuy nhiên, có thể hành động này đơn thuần xuất phát từ nỗi nhớ và tình cảm của Thuý Vi dành cho Thuỳ Tiên. Trước đó, Thuý Vi cũng là thành viên hiếm hoi trong hội bạn có mặt tại phiên toà xét xử Thuỳ Tiên.

Hoa khôi Thuý Vi bất ngờ đăng hình ảnh cũ của Thuỳ Tiên (ảnh: Instagram nhân vật)

Hoa khôi Thuý Vi và Thuỳ Tiên là bạn thân từ nhiều năm qua. Nhóm bạn này có tên là "Hội chị em ruột thừa" gồm các thành viên khác như Tiểu Vy, Tường San, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang... Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về hội bạn này, Thuỳ Tiên từng chia sẻ: "Những người bạn này đã chơi cùng tôi trước khi tôi đăng quang Hoa hậu Hoà bình quốc tế. Chúng tôi chẳng có một nguyên tắc cụ thể nào cả, mỗi người đều có những định hướng và cuộc sống riêng. Mỗi khi gặp nhau cả hội sẽ ngồi tám rồi chia sẻ này kia, bây giờ nói đến chủ đề tips ăn dặm cho con rồi, tôi ngồi nghe thôi".

Thời gian qua, Huỳnh Thuý Vi liên tục chia sẻ những bài đăng mong cho ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù không nhắc đích danh ai, nhưng thời điểm đăng tải giữa lúc Thùy Tiên đang là tâm điểm truyền thông khiến nhiều người cho rằng Huỳnh Thúy Vi đang ngầm gửi lời động viên đến người em thân thiết trong nhóm bạn hoa hậu nổi tiếng.

Thuý Vi từng nhắn nhủ: "Sai lầm không phải là dấu chấm hết, mà là bước ngoặt giúp ta nhìn lại bản thân, sửa chữa lỗi lầm và sống tốt hơn trong tương lai. Còn em chính là 'cỏ dại', có bị dẫm đạp vẫn sẽ mọc lại xanh tươi, kiên cường, mạnh mẽ. Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó… Không sao mà, có chị đây".

Thuý Vi là bạn thân của Thuỳ Tiên từ nhiều năm qua (ảnh: FBNV)

Thuý Vi từng xuất hiện cùng mẹ Thuỳ Tiên tại phiên toà (ảnh: FBNV)

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.