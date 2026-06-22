Bán tải điện mới của Ford sẽ có giá mềm nhờ công nghệ Trung Quốc này

Mẫu bán tải điện giá khoảng 30.000 USD mà Ford đang phát triển được xem là quân bài chiến lược trong cuộc cạnh tranh với làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc. Và để đạt được mức giá này, Ford lại phải dựa vào một công nghệ đến từ Trung Quốc.

Ford đang phát triển một mẫu bán tải điện hoàn toàn mới trên nền tảng Universal EV Platform (UEV), dự kiến ra mắt vào năm 2027. Đây là dự án được CEO Jim Farley nhiều lần nhắc đến như bước ngoặt quan trọng trong chiến lược xe điện của hãng, với mục tiêu đưa giá bán khởi điểm xuống khoảng 30.000 USD - thấp hơn rất nhiều so với các mẫu bán tải điện hiện nay trên thị trường.

Để làm được điều đó, Ford không chỉ thay đổi cách sản xuất xe mà còn lựa chọn loại pin có chi phí thấp hơn đáng kể so với các dòng pin đang phổ biến trên xe điện hiện nay.

Theo Ford, mẫu bán tải điện mới sẽ sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP). Đây là loại pin đang được các hãng xe Trung Quốc như BYD hay CATL sử dụng rộng rãi nhờ giá thành thấp và độ bền cao. Dù mật độ năng lượng thấp hơn pin NMC (nickel manganese cobalt), pin LFP có ưu điểm là không sử dụng các vật liệu đắt đỏ như cobalt hoặc nickel. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất xe điện.

Điểm đáng chú ý là Ford dự kiến sản xuất pin tại nhà máy ở Michigan (Mỹ), nhưng công nghệ cốt lõi được cấp phép từ CATL - tập đoàn pin lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Nói cách khác, mẫu bán tải điện giá rẻ mà Ford kỳ vọng sẽ cạnh tranh với xe điện Trung Quốc lại đang sử dụng chính một phần công nghệ do Trung Quốc phát triển.

Pin chỉ là một phần trong bài toán chi phí. Ford cho biết nền tảng UEV được phát triển từ đầu thay vì tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn như Mustang Mach-E hay F-150 Lightning trước đây. Hãng áp dụng kiến trúc điện mới, giảm đáng kể số lượng bộ điều khiển điện tử trên xe, đồng thời sử dụng hệ thống điện 48V nhằm đơn giản hóa dây dẫn và linh kiện.

Bên cạnh đó là công nghệ đúc nhôm nguyên khối (unicasting), tương tự hướng tiếp cận mà Tesla đang sử dụng với gigacasting. Các bộ phận lớn của thân xe được đúc thành một khối thay vì ghép từ hàng chục chi tiết nhỏ, giúp giảm số lượng linh kiện, rút ngắn thời gian lắp ráp và giảm trọng lượng xe.

Ford cũng cho biết đội ngũ phát triển đang thiết kế loại mô-tơ điện có chi phí sản xuất thấp nhất mà hãng từng chế tạo. Theo lãnh đạo bộ phận xe điện của Ford, mục tiêu là tạo ra mô-tơ rẻ hơn cả những sản phẩm đang được sản xuất tại Trung Quốc.

Mẫu bán tải điện mới được định vị ở phân khúc cỡ trung, nhiều khả năng có kích thước tương đương hoặc nhỉnh hơn so với Ford Maverick. Xe dự kiến sở hữu cabin 4 cửa, thùng hàng phía sau cùng khoang chứa đồ phía trước (frunk).

Ford xem đây là câu trả lời trước áp lực ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt là BYD. CEO Jim Farley từng nhiều lần cảnh báo rằng tốc độ phát triển của ngành xe điện Trung Quốc đang tạo ra mối đe dọa thực sự đối với các nhà sản xuất phương Tây.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ nằm ở việc Ford phải chứng minh mức giá 30.000 USD là khả thi khi xe thương mại chính thức ra mắt. Trên các diễn đàn xe điện, không ít người dùng tỏ ra hoài nghi, cho rằng giá bán thực tế có thể cao hơn đáng kể khi xe được đưa ra thị trường.