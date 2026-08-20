Ban quản lý khu du lịch Núi Bà Đen cảnh báo khẩn

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cảnh báo tình trạng tự ý tổ chức trekking, khám phá rừng, cắm trại thu phí tại khu vực chưa được phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng công tác bảo vệ rừng.

Trekking, cắm trại tại khu vực chưa được phép

Ngày 19/8, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Thu Hằng - Phó trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh - cho biết vừa phát cảnh báo về tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý quảng bá, nhận đăng ký, thu tiền và dẫn khách trekking, khám phá rừng, cắm trại tại những khu vực chưa được phép.

Một số tuyến, khu vực trên Núi Bà Đen chưa được phép tổ chức hoạt động trekking, khám phá rừng, cắm trại. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo ban quản lý, thời gian gần đây xuất hiện các đoàn tự phát tổ chức leo núi, khám phá rừng, cắm trại có thu phí tại những phạm vi, tuyến tham quan chưa được phép. Các hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia, đồng thời ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên.

Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, những hoạt động tự phát có thể gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Núi Bà Đen là điểm đến thu hút đông du khách, đặc biệt với các hoạt động leo núi, khám phá thiên nhiên. Ảnh: Hải Triều.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khẳng định đơn vị không tổ chức, liên kết hoặc phối hợp với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để dẫn khách hoặc cung cấp dịch vụ trekking, khám phá rừng, cắm trại tại các khu vực chưa được phép.

Các tổ chức, cá nhân cũng không được tự ý nhận đăng ký, thu tiền, tổ chức hoặc dẫn đoàn tham quan, leo núi, cắm trại trong rừng khi chưa được chủ rừng cho phép.

Trường hợp phát hiện vi phạm, ban quản lý sẽ phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ và đề nghị xử lý theo quy định.

Cảnh báo mới được đưa ra trong bối cảnh núi Bà Đen ngày càng thu hút đông người yêu thích trekking, leo núi và khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, địa hình núi cao, nhiều đoạn dốc, đá gồ ghề cùng thời tiết thay đổi nhanh khiến hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nam du khách gặp nạn trên đường trekking núi Bà Đen hồi tháng 3.

Đầu tháng 3, một nam du khách gặp nạn khi trekking trên tuyến Cột Điện. Trong lúc leo núi, người này trượt ngã tại khu vực trụ điện số 98, bị đa chấn thương, trong đó có gãy xương đòn và không thể tự di chuyển.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sau đó tiếp cận, hỗ trợ đưa du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuyến Cột Điện là cung đường được nhiều người lựa chọn, đặc biệt với những người mới bắt đầu trekking. Tuyến đi qua 117 cột điện, thời gian chinh phục khoảng 4 giờ, với nhiều đoạn bậc thang đá xen kẽ địa hình dốc tự nhiên.

Nhiều du khách liều lĩnh leo vách đá ở núi Bà Đen

Không chỉ tai nạn khi trekking, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nhiều lần cảnh báo du khách tự ý tìm đến các cung đường hiểm trở để quay clip, chụp ảnh.

Du khách tự ý leo vách đá cheo leo ở núi Bà Đen để quay clip, chụp ảnh ngày 9/5. Nguồn: MXH.

Ngày 9/5, một số du khách bất chấp nguy hiểm, đu mình trên vách đá, dùng dây vượt qua các đoạn dốc cao, trơn trượt tại khu vực "đá trắng", đường mòn xuyên rừng và những vị trí chưa được phép tham quan.

Một số người còn tự ý tách đoàn, rẽ vào lối mòn chỉ rộng vài chục centimet, một bên là vách đá, bên dưới là vực sâu. Địa hình trơn trượt, cộng với thời tiết thay đổi nhanh, mưa, sương mù, gió mạnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với du khách.