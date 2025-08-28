Sau khi kết hôn, người đàn ông Lý Minh Huy và vợ ở Trung Quốc đã mua một căn nhà đất 60m2 ở khu vực khá xa trung tâm thành phố họ sinh sống. Ban đầu, họ rất hài lòng về không gian sống rộng rãi, không khí trong lành. Thế nhưng sau một thời gian, vợ chồng Lý bắt đầu thay đổi suy nghĩ. “Mỗi ngày đều mất cả tiếng lái xe hoặc chen chúc trên tàu điện khiến chúng tôi mệt mỏi, về đến nhà không có thời gian cho bản thân hay chăm sóc con cái một cách chu toàn”, vợ anh Huy chia sẻ.

Nhận thấy giá nhà đất tại khu vực này tăng mạnh, anh Huy quyết định bán căn nhà với giá 1,8 triệu NDT (6,6 tỷ đồng). Với số tiền này, cặp vợ chồng nhắm đến một căn hộ chung cư gần nơi làm việc của cả hai với giá 1,5 triệu NDT (5,5 tỷ đồng). Khoản chênh lệch từ việc bán nhà đất với anh Huy coi như là một khoản lãi đáng kể. Anh kỳ vọng cuộc sống ở chung cư sẽ tiện nghi hơn, với các tiện ích như bể bơi, siêu thị và an ninh 24/7 được chủ đầu tư quảng cáo.

Ảnh minh hoạ

Gia đình Lý chuyển đến chung cư vào đầu năm 2023. Thế nhưng, ngoài ưu điểm như giúp tiết kiệm thời gian đi làm, an ninh tốt, nhiều vấn đề tại chung cư lộ ra khiến 2 vợ chồng anh Huy lại đau đầu.

Đầu tiên là vấn đề cách âm kém do chung cư này đã xây dựng từ lâu.“Chúng tôi thường xuyên nghe tiếng ồn từ căn hộ bên cạnh, từ tiếng trẻ con chạy nhảy đến tiếng nhạc lớn vào ban đêm do hàng xóm thích tiệc tùng, hay đi ngủ muộn”, người vợ kể. Tiếng ồn làm gián đoạn giấc ngủ của gia đình, đặc biệt ảnh hưởng đến con trai 5 tuổi của họ khiến trẻ thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.

Tiếp theo, hệ thống tiện ích không hoạt động như quảng cáo. Thang máy liên tục hỏng hoặc quá tải, có lần gia đình anh Huy phải leo bộ 15 tầng vì cả hai thang máy đều ngừng hoạt động. Hệ thống nước sinh hoạt cũng có vấn đề, căn hộ nhà anh Lý ở trên tầng cao nên bị tình trạng áp lực nước yếu vào giờ cao điểm.

“Cuộc sống tại đây nhiều bất cập hơn chúng tôi nghĩ, có thể do vợ chồng tôi đã không tìm hiểu kỹ nơi ở mà vội vàng xuống tiền. Bạn tôi cũng chuyển từ nhà đất lên chung cư mà chất lượng cuộc sống khác hẳn”, anh Huy than thở.

Ảnh minh hoạ

Sau một năm, tường nhà anh Huy xuất hiện vết nứt, trần nhà thấm nước mỗi khi trời mưa lớn. Anh liên hệ với ban quản lý tòa nhà, nhưng sau đó rất lâu mới có người đến sửa chữa. Chi phí sinh hoạt cũng cần cân nhắc thêm các khoản như phí quản lý, phí gửi xe…

Nhận thấy cuộc sống ở chung cư này không như kỳ vọng, anh Huy cân nhắc bán căn hộ để mua một nơi khác. Tuy nhiên, các căn hộ trong tầm giá đều ở xa trung tâm hoặc có những phản hồi không mấy tích cực về chất lượng xây dựng, dịch vụ.

“Chúng tôi cảm thấy mình như bị mắc kẹt vì số tiền lãi sau khi bán nhà đất đã dùng để sắm nội thất và mua xe mới cho vợ tôi, một ít đem gửi tiết kiệm lãi suất dài hạn. Vậy nên hiện tại sẽ không đủ khả năng để chọn căn chung cư giá cao hơn. Có nhiều đêm tôi không ngủ được vì nghĩ tiếc căn nhà đất bán vội”, anh Huy cho biết.

Người đàn ông này khuyên mọi người cần cân nhắc kỹ trước các quyết định liên quan đến mua bán đất động sản, kiểm tra kỹ chất lượng xây dựng, cân nhắc chi phí, dịch vụ quản lý toà nhà và tiện ích thực tế trước khi mua chung cư.

“Người bạn của tôi chọn thuê căn hộ tại tòa nhà anh ấy nhắm đến trong khoảng 1-3 tháng mới quyết định chốt mua hay không. Anh ấy nói phải ở trước mới biết thực tế cuộc sống tại đây ra sao, chất lượng nước, dịch vụ, cư dân… có ổn định hay không để giảm thiểu rủi ro trước khi mua chung cư. Tôi nghĩ đó cũng là một cách hay”, Lý Minh Huy chia sẻ.