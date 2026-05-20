Ban ngày đi làm văn phòng, tối bán hàng online: Một năm sau, tôi lần đầu có quỹ dự phòng 100 triệu đồng

Thu Thanh
Có thời điểm, tôi từng nghĩ mức lương văn phòng hơn 12 triệu đồng/tháng là “ổn”. Nhưng càng lớn, càng nhiều khoản phải lo, tôi mới hiểu: ổn không đồng nghĩa với an toàn. Cho đến khi bắt đầu bán hàng online vào buổi tối, cuộc sống tài chính của tôi mới thực sự thay đổi.

"Lương tháng không thấp, nhưng cuối tháng vẫn hụt hơi"

Mai Anh (34 tuổi, sống tại Hà Nội) từng làm nhân viên hành chính cho một công ty logistics với mức thu nhập khoảng 12–13 triệu đồng/tháng. Nếu nhìn bề ngoài, cuộc sống của cô khá ổn định: có việc đều, không nợ nần, cuối tuần vẫn cà phê, mua sắm nhẹ nhàng.

Nhưng chỉ cần một khoản phát sinh như bố mẹ đau ốm, xe hỏng hay đóng học phí cho con là tài khoản gần như "về mo".

"Có tháng tôi còn phải chờ lương để thanh toán thẻ tín dụng. Cảm giác rất áp lực vì mình đi làm nhiều năm rồi nhưng vẫn không có khoản dự phòng tử tế", cô kể.

Điều khiến Mai Anh thay đổi là sau một lần công ty cắt thưởng quý vì khó khăn kinh doanh. Thu nhập giảm gần 3 triệu đồng/tháng trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

"Tôi bắt đầu thấy sợ. Nếu mất việc thì mình sẽ sống được bao lâu?", cô nhớ lại.

Ban ngày làm công ty, tối livestream bán đồ gia dụng

Thay vì tìm việc part-time cố định, Mai Anh chọn bán hàng online vào buổi tối vì linh hoạt thời gian. Ban đầu, cô chỉ đăng bán vài món đồ gia dụng nhỏ như hộp bảo quản thực phẩm, khăn lau bếp, móc treo đồ, túi chống nước… trên mạng xã hội cá nhân.

Không vốn lớn, không thuê kho, cô đi theo kiểu "có đơn mới nhập".

"Lúc đầu mỗi tối chỉ có 2–3 đơn. Có hôm còn không ai hỏi mua. Nhưng tôi nghĩ thôi cứ làm đều, coi như thêm một nguồn thu", cô nói.

Khoảng 3 tháng sau, lượng khách bắt đầu ổn định nhờ cô chăm đăng video ngắn và chia sẻ mẹo dùng đồ trong nhà. Thay vì chỉ bán sản phẩm, cô chuyển sang kiểu "review thật – dùng thật".

Đơn hàng tăng dần từ vài trăm nghìn lên vài triệu đồng mỗi ngày vào các đợt sale.

Điều quan trọng hơn cả là Mai Anh không dùng tiền bán hàng để tiêu ngay.

"Tôi đặt nguyên tắc: Tiền lương để chi tiêu, tiền bán online để tích lũy", cô nói.

Một năm sau: Lần đầu có quỹ dự phòng 100 triệu đồng

Sau khoảng 12 tháng duy trì công việc kép, Mai Anh bất ngờ khi tổng tiền tiết kiệm và quỹ dự phòng lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng.

Cô chia sẻ bảng dòng tiền trung bình mỗi tháng như sau:

Khoản Trước khi bán online Sau 1 năm bán online
Lương văn phòng 12 triệu 12 triệu
Thu nhập thêm 0 đồng 8–15 triệu
Chi tiêu sinh hoạt 10 triệu 10–11 triệu
Tiết kiệm mỗi tháng Dưới 1 triệu 7–10 triệu
Quỹ dự phòng Gần như không có Hơn 100 triệu

"Điều khác biệt lớn nhất không phải kiếm được nhiều tiền hơn, mà là tôi bớt cảm giác lo lắng", cô nói.

Hiện tại, cô vẫn duy trì công việc văn phòng vào ban ngày và bán online khoảng 2–3 tiếng mỗi tối.

Có những hôm rất mệt, đặc biệt là mùa cao điểm đơn hàng. Nhưng đổi lại, cô có cảm giác chủ động hơn với tương lai tài chính của mình.

Nhiều người đang sống bằng "2 nguồn thu nhập"

Không chỉ Mai Anh, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng bắt đầu tạo thêm nguồn thu nhập thứ hai thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lương cố định.

Người nhận thiết kế freelance buổi tối, người bán đồ ăn vặt online, có người nhận viết nội dung, làm affiliate, bán cây cảnh mini hoặc livestream bán đồ gia dụng.

Điểm chung là phần lớn đều bắt đầu rất nhỏ.

Một khảo sát nội bộ trên các cộng đồng tài chính cá nhân cho thấy nhiều người trẻ hiện ưu tiên xây "quỹ an toàn" trước khi nghĩ tới đầu tư lớn. Thay vì cố tăng mạnh mức sống, họ tìm cách tạo thêm dòng tiền để giảm áp lực tài chính.

Đặc biệt sau giai đoạn kinh tế biến động, không ít người nhận ra rằng một nguồn thu nhập duy nhất có thể trở nên khá mong manh.

Có thêm thu nhập chưa chắc đã khá lên - nếu tiêu theo kiểu "tự thưởng liên tục"

Theo Mai Anh, giai đoạn khó nhất không phải kiếm thêm tiền mà là giữ được tiền.

"Lúc mới bán được hàng, tôi từng tự thưởng liên tục: mua điện thoại mới, ăn ngoài nhiều hơn, mua quần áo vì nghĩ mình làm cực xứng đáng được hưởng", cô kể.

Sau vài tháng nhìn lại, cô nhận ra thu nhập tăng nhưng tài khoản không tăng bao nhiêu.

Từ đó, cô bắt đầu chia tiền theo nguyên tắc đơn giản:

50% cho chi tiêu cố định và sinh hoạt 30% đưa vào quỹ dự phòng 20% để tái đầu tư hoặc tự thưởng có kiểm soát

Nhờ vậy, dòng tiền ổn định hơn và không còn cảnh "kiếm thêm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu".

"Có quỹ dự phòng rồi mới hiểu cảm giác ngủ ngon là thế nào"

Hiện tại, mục tiêu tiếp theo của Mai Anh không còn là cố kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn.

Cô muốn duy trì hai nguồn thu ổn định, đồng thời nâng quỹ an toàn lên mức đủ chi tiêu 1 năm nếu nghỉ việc.

"Tôi từng nghĩ người có 100 triệu là giỏi lắm. Giờ mới thấy nó không phải để khoe, mà là để mình bớt hoảng khi có chuyện xảy ra", cô nói.

Với nhiều người trẻ thành thị hiện nay, tài chính ổn định không còn là câu chuyện "lương cao bao nhiêu", mà là có bao nhiêu lớp đệm an toàn cho cuộc sống.

