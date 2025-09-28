Bạn trai qua mạng nhờ mua vàng

Người trong sự việc là bà Tào, 55 tuổi, quê quán huyện Kiến Vi, thành phố Lạc Sơn (Trung Quốc), chồng bà đã qua đời nhiều năm trước vì bạo bệnh.

Ngày 27/4/2024, thông qua mạng xã hội bà Tào kết bạn với 1 người đàn ông họ Triệu, quê ở Thâm Quyến. Triệu hàng ngày đều dành thời gian hỏi han, quan tâm bà Tào. Dần dần cả hai thấy có cảm tình với đối phương. Trong lòng bà Tào, người đàn ông này đã được xem như bạn trai.

Ngày 3/5/2024, Triệu liên lạc với bà Tào nói rằng ông ta cần ra Thượng Hải công tác và muốn mua vàng làm quà, nhờ bà cung cấp tài khoản ngân hàng và mua giúp 100.000 NDT vàng. Cùng ngày, số tiền 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) từ tài khoản có tên là Chu được chuyển vào tài khoản bà. Cảm thấy được tin tưởng, bà Tào lập tức đến cửa hàng mua vàng.

Khi bà Tào mua xong và hỏi địa chỉ nhận hàng, Triệu lại nói hôm sau sẽ chuyển thêm 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng), nhờ bà mua tổng cộng 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỉ đồng) vàng rồi gửi về Thượng Hải cùng 1 lần.

Ngày 4/5/2024, số tiền 200.000 NDT từ tài khoản mang tên Liêu được chuyển vào tài khoản của bà Tào. Hạn mức rút tiền hàng ngày của thẻ ngân hàng bị giới hạn nhưng vì không muốn làm bạn trai sốt ruột, bà Tào đã tìm đến nhiều người thân để mượn tiền. Hành động này của bà khiến con dâu cảm thấy có điều bất thường nên đã báo cảnh sát.

Trình báo cảnh sát

Khi được cảnh sát triệu tập, bà Tào đã trình bày lại tất cả sự việc. Nghi ngờ đây là thủ đoạn của tội phạm để rửa tiền phi pháp thông qua mua vàng, phía cảnh sát đã chặn lại việc gửi hàng.

Qua điều tra sơ bộ, số tiền 300.000 NDT thực chất không phải do bạn trai bà Tào chuyển, mà là từ bà Chu (quê Nhã An) và bà Liêu (quê Quảng Tây). Khi được hỏi, cả 2 khai nhận họ đang tham gia đầu tư theo lời bạn trai. Cảnh sát xác định cả 2 đã trở thành nạn nhân của lừa đảo qua mạng và khuyến cáo họ nhanh chóng đến cơ quan công an địa phương trình báo.

Dưới sự hỗ trợ của công an, số vàng trị giá 300.000 NDT mà bà Tào đã mua đã được trả lại cửa hàng và hoàn tiền. Số tiền được cảnh sát tạm giữ theo quy định pháp luật, sau này sẽ được trả lại cho các nạn nhân.

Cán bộ điều tra cho biết, nếu một người biết rõ đó là tiền bất hợp pháp mà vẫn giúp mua vàng thay, sẽ có nguy cơ bị truy cứu tội che giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Theo quy định, tội danh này áp dụng với cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận từ tài sản đó nhưng vẫn cố ý che giấu, chuyển giao, mua bán, thay mặt bán hoặc dùng phương thức khác để che giấu.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của cảnh sát, bà Tào trong toàn bộ quá trình chỉ là nạn nhân bị lừa, không biết số tiền 300.000 NDT trong tài khoản là tài sản phạm tội và cũng không hưởng lợi từ số tiền này. Đồng thời, bà đã tích cực phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ án và nộp lại toàn bộ số tiền. Do vậy, hành vi của bà Tào không cấu thành tội phạm.

Tuy nhiên, vẫn có những người vì muốn làm vừa lòng “người yêu trên mạng” mà trở thành đồng phạm rửa tiền. Ngày 4/9/2023, một người họ Đặng (quê ở tỉnh Quảng Đông) do muốn lấy lòng người yêu nên đã bất chấp rủi ro, giúp chuyển tiền bất hợp pháp thông qua thẻ ngân hàng và các ứng dụng trực tuyến, dù biết rõ sự tình. Kết quả, người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Vì vậy, người dân cần nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo qua viễn thông và mạng. Với mọi yêu cầu mua giúp quà tặng, vàng, trang sức hay chuyển tiền từ nguồn không rõ ràng, dù có được hứa trả thù lao cao, tuyệt đối phải từ chối để tránh trở thành đồng phạm của tội phạm.

Theo Sohu